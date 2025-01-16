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TVHB'den İYİ Parti'ye Tepki

TVHB\'den İYİ Parti\'ye Tepki

Veteriner Hekimleri Birliği, İYİ Parti'nin açıklamasını ayrımcı ve mesleği zedeleyici buldu.

16.01.2025 12:40
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'na atanan Ahmet Ayar'a "Veterinerlik Fakültesi mezunu bir akademisyen atandı" diyen İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a tepki gösterdi. Birlik, açıklamanın ayrımcılığı körükleyen ve bilimsel yeterlilik esaslarını zedeleyen talihsiz bir açıklama olduğunu belirtti.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Prof. Dr. Ahmet Ayar'ın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'na atanmasıyla ilgili bir televizyon programında, "Uzun yıllar ilgili kurumda daire başkanlığı ve başkan yardımcılığı yapan doktor görevden alındı. Yerine veterinerlik fakültesi mezunu bir akademisyen atandı" ifadelerini kullanmıştı. Poyraz'a Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden tepki geldi. Yapılan açıklamada veteriner hekimliğin yalnızca hayvan sağlığı ile sınırlı olmayan, insan sağlığı, gıda güvenliği, zoonotik hastalıkların kontrolü, biyomedikal bilimler ve kamu sağlığını içeren geniş bir alanda uzmanlık ve bilimsel derinlik gerektiren köklü bir meslek olduğuna dikkat çekildi.

"İlgili kuruma bir veteriner hekimin atanmasını eleştirmek, mesleğin multidisipliner uzmanlık alanlarını göz ardı etmek anlamına gelmektedir"

Veteriner hekimlerin farmakoloji, fizyoloji, toksikoloji, mikrobiyoloji ve patoloji gibi sağlık bilimlerinin temel disiplinlerinde kapsamlı bir eğitim aldığı belirtilen açıklamada, "Bu disiplinler de bilimsel çalışmalar yürütmekte ve kamu sağlığını koruma sorumluluğunu taşımaktadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı gibi stratejik öneme sahip bir kuruma bilimsel ve akademik başarılarıyla tanınan, fizyoloji ve farmakoloji alanlarında uluslararası itibara sahip bir bilim insanı olan Sayın Prof. Dr. Ahmet Ayar'ın atanması, tamamen bilimsel liyakat ve uzmanlık esaslarına dayalıdır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Ayar, nörofizyoloji ve biyomedikal bilimler alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışmaya imza atmış, TÜBİTAK ve benzeri kurumların projelerinde proje yürütücüsü olarak görev almıştır. Bu niteliklere sahip bir bilim insanının atanması, veteriner hekimlik mesleğinin geniş kapsam ve yetkinliklerine uygun bir karardır. Veteriner hekimlerin mesleki yetkinlikleri arasında ilaç ve tıbbi cihazların güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik analizler de bulunmaktadır. Özellikle tıbbi cihazların insan ve hayvan sağlığı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin önlenmesinde veteriner hekimler aktif rol almaktadır. Bu bağlamda ilgili kuruma bir veteriner hekimin atanmasını eleştirmek, hem bilimsel gerçekleri hem de mesleğin multidisipliner uzmanlık alanlarını göz ardı etmek anlamına gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Ayrımcılığı körükleyen ve bilimsel yeterlilik esaslarını zedeleyen talihsiz bir açıklama olmuştur"

Poyraz'ın açıklamalarının talihsiz olduğu vurgulanan açıklamada, "Veteriner hekimlerin halk sağlığına sunduğu katkılar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından tescillenmiştir. Halk sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığını bütüncül bir yaklaşımla ele alan 'tek sağlık' görüşünü hatırlatarak, veteriner hekimlerin kamu sağlığına olan katkılarının hiçbir şekilde küçümsenemeyeceğini açıkça belirtiyoruz. Sayın Poyraz'ın açıklamaları, veteriner hekimlerin bilgi ve birikimlerini küçümseyerek mesleki onurlarına ve liyakat temelli başarılarına saygısızlık etmektedir. Bu tür ifadeler, kamuoyunu yanıltan, meslekler arası ayrımcılığı körükleyen ve bilimsel yeterlilik esaslarını zedeleyen talihsiz bir açıklama olmuştur. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak her zaman olduğu gibi mesleğimizin onuruna yönelik her türlü yanlış beyanın karşısında durmaya, meslektaşlarımızın haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TVHB'den İYİ Parti'ye Tepki - Son Dakika

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