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TYP kapsamında okullara 103 temizlik görevlisi alınacak - Son Dakika

TYP kapsamında okullara 103 temizlik görevlisi alınacak

08.02.2022 16:13
TYP kapsamında okullara 103 temizlik görevlisi alınacak

Kütahya il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda istihdam edilmek üzere 103 temizlik görevlisi alınacak.

Kütahya il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda istihdam edilmek üzere 103 temizlik görevlisi alınacak. Başvuruların 11 Şubat 2022 günü son bulacağı belirtildi.

Kütahya İş-Kur tarafından yapılan açıklamaya göre, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki okullarda 103 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Program kapsamında alınacak temizlik görevlileri 1 Mart ile 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında istihdam edilecek. Başvurular, İş-Kur'un internet sitesi, Alo 170 ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. - KÜTAHYA

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Toplum Yararına Program, Milli Eğitim Müdürlüğü, İstihdam, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TYP kapsamında okullara 103 temizlik görevlisi alınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TYP kapsamında okullara 103 temizlik görevlisi alınacak - Son Dakika
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