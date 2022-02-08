TYP kapsamında okullara 103 temizlik görevlisi alınacak - Son Dakika

Kütahya il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda istihdam edilmek üzere 103 temizlik görevlisi alınacak. Başvuruların 11 Şubat 2022 günü son bulacağı belirtildi.

Kütahya İş-Kur tarafından yapılan açıklamaya göre, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki okullarda 103 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Program kapsamında alınacak temizlik görevlileri 1 Mart ile 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında istihdam edilecek. Başvurular, İş-Kur'un internet sitesi, Alo 170 ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. - KÜTAHYA