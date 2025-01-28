U13 Futbol Turnuvası\'nda Şampiyon Çavuşoğlu Spor Kulübü

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Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen U13 Futbol Turnuvası sona erdi. Zorlu karşılaşmaların yaşandığı turnuvada birincilik kupasını Çavuşoğlu Spor Kulübü kazandı. Final maçında Cevizli Anadolu Spor Kulübü ile eşleşen siyah beyazlılar, attıkları goller ile turnuvanın galibi olmayı başardı.

Turnuva yedi gün sürdü

Okulların sömestr tatiline girmesi ile 20 Ocak günü başlayan U13 Sömestr Kupası Futbol Turnuvası muhteşem bir finalle sona erdi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığını ve zorlu lig maçlarını aratmayan pozisyonlara sahne olan turnuva, Kartal Yakacık Stadı'nda düzenlendi. 12 amatör spor kulübünün katıldığı ve yedi gün süren turnuvanın son günü sporcular, mücadeleye devam ederek sahada ter döktü.

Turnuvada kazananlar kupa ve madalyalarını aldı

Futbol severlerin tribünlerden yoğun şekilde desteklediği turnuvada, rakiplerini yenerek kupaya uzanan Çavuşoğlu Spor Kulübü takımına madalya ve kupalarını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar takdim etti.

Turnuva ikincisi olan Cevizli Anadolu Spor Kulübü, üçüncü olan Yakacık Spor Kulübü ve dördüncü olan Marmara Karayolları Spor Kulübü'ne ise plaket ve ödüllerini Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal İlçe Spor Müdürü Soner Kır, Kartal Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Nasır Süleymanoğlu takdim etti. - İSTANBUL