Üç nesilden Çanakkale'ye gönül yolculuğu - Son Dakika
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Üç nesilden Çanakkale'ye gönül yolculuğu

17.03.2022 11:05
Üç nesilden Çanakkale'ye gönül yolculuğu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Anadolu Gönül Yolu etkinliği kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 gazi ile çocukları ve torunları ecdadla buluşmak üzere yola çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Anadolu Gönül Yolu etkinliği kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 gazi ile çocukları ve torunları ecdadla buluşmak üzere yola çıktı.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını sosyal ve kültürel yönden desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Anadolu Gönül Yolu-Nesliler Boyu Çanakkale" konulu etkinlik hazırladı. Bakanlığın organizesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gaziler ile onların çocukları ve torunları, Anadolu'dan Çanakkale'ye "gönül yolu" oluşturdu. Vatan ve bayrak sevgisini gelecek nesillere taşımak, toplumu ve genç kuşakları tarih konusunda bilinçlendirmek, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 7 bölgeden 7 gazi ile çocukları ve torunları Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

Çanakkale'de ecdadla buluşacak üç nesil, Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığınca görevlendirilen rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği'ni ve tarihi alanı gezecek. Burada ecdadın yazdığı destanı tarihçiden dinleyecek ziyaretçilere, Çanakkale Zaferi'ni anlatan üç boyutlu gösterim sunulacak. Gaziler, çocukları ve torunları 18 Mart'ta tarihi alanda düzenlenecek Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma resmi törenine katılacak. Gaziler 7 bölgeyi temsilen getirdikleri bayrakları protokol üyelerine teslim edecek ve bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. Üç neslin Çanakkale'de ecdadı ziyareti törene katılımla tamamlanacak. - ANKARA

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Türkiye, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üç nesilden Çanakkale'ye gönül yolculuğu - Son Dakika


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