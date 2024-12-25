Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye

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Dışişleri Bakanlığı, Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesinin ardından hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında Türkiye'nin Azerbaycan ve Kazakistan'a her türlü destek için hazır olduğu belirtildi.

Taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının bu sabah Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız." - ANKARA