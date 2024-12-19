Uçar, Özel Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Uçar, Özel Çocuklarla Buluştu

Uçar, Özel Çocuklarla Buluştu

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, özel öğrencilerle görüşerek onlara forma hediye etti.

19.12.2024 14:34
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Konya spor Teknik Direktörü Recep Uçar, özel çocuklarla bir araya gelerek vakit geçirdi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Yerli Malı Haftası nedeniyle Bahadır Alaylı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrencilerle buluştu. Özel öğrencilerle vakit geçiren Uçar, forma hediye ederek Konyaspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maça davet etti.

"Yeryüzü melekleriyle kısa da olsa buluşmak çok güzeldi"

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Yeryüzü melekleriyle kısa da olsa buluşmak çok güzeldi. Onlara hizmet eden, onların yetişmesi için katkıda bulunan onlara sizlerin huzurunda da ben teşekkür ediyorum. Onlar iyi ki varlar özel ve kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Benim adıma çok güzel bir gün. Bizler belki sadece spor sektöründe bulunuyoruz. Konyaspor, Konya'nın en önemli markalarından bir tanesi. Bu görevi de biz teslim aldık. Dolasıyla ben kendi adıma öğretmen olarak da bu tarz etkinliklerde çocuklarla birlikte bulunmakta eğer zerre kadar katkımız oluyor, onları mutlu ediyorsak ne mutlu bizlere. Üstümüze düşen ne görev varsa bizler memnuiyetle onların yanında olacağız" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Konyaspor, Yerel, Yaşam, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uçar, Özel Çocuklarla Buluştu - Son Dakika

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