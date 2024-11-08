Üçel Kauçuk\'tan Çevre Dostu GES Yatırımı

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Türk otomotiv sektörünün kalbi Bursa'da kurulan 44 yıllık firma, Nevşehir'de çevreci yatırım için adım attı. OEM parça üretimini yakından takip ederek after-market sektöründe faaliyet gösteren şirket, Ürgüp'te 2 MWp kapasiteli bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurarak, çevreye de büyük bir katkı sağlamayı hedefliyor. 2024 yılı sonuna kadar üretime geçmesi planlanan bu proje, yılda yaklaşık 91 bin ağaç kadar karbon emisyonu azaltacak.

Üçel Kauçuk Genel Müdürü Mehmet Mutlu, şirketin çevresel sorumluluğa olan bağlılığını vurgularken, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Mutlu, "Dünyamız bu gayreti hak ediyor. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için üzerimize düşeni yapıyoruz," dedi. Mehmet Mutlu, GES yatırımıyla karbon emisyonlarını azaltmayı ve sürdürülebilir üretime geçişi hızlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ürgüp'teki GES projesi, tamamlandığında yıllık 2.000 ton CO emisyonunu engelleyecek. Bu miktar, yaklaşık 54,8 hektarlık bir kızılçam ormanının veya 91.000 acacın yıllık karbon emilim kapasitesine denk geliyor. Mehmet Mutlu, bu projenin Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlayacağını ve sanayi sektörüne çevre dostu enerji kullanımını örnek göstererek farkındalık olacağını belirtti.

Mehmet Mutlu, Üçel Kauçuk'un GES yatırımını yalnızca enerji ihtiyacını karşılamakla sınırlı tutmadığını, aynı zamanda diğer şirketlere çevre dostu enerji çözümlerine yönelme konusunda örnek olmayı amaçladıklarını da söyledi. Mutlu, "Bu projeyle, sanayide çevre bilincinin artmasına ve toplumsal farkındalığın yükselmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz," dedi.

Öte yandan, firma Türkiye sanayisine çevresel duyarlılığı aşılamak adına güçlü bir örnek oluşturuyor. "Dünya, bu gayreti hak ediyor" sloganıyla hareket eden şirket, temiz enerjiye geçiş sürecinde kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Genel Müdür Mehmet Mutlu, bu projeyle sadece Üçel Kauçuk'un değil, tüm toplumun ortak geleceğine katkı sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - BURSA