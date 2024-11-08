Üçel Kauçuk'tan Çevre Dostu GES Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Üçel Kauçuk'tan Çevre Dostu GES Yatırımı

Üçel Kauçuk\'tan Çevre Dostu GES Yatırımı

Üçel Kauçuk, Nevşehir'de 2 MWp kapasiteli GES kurarak karbon emisyonunu yılda 2.000 ton azaltacak.

08.11.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk otomotiv sektörünün kalbi Bursa'da kurulan 44 yıllık firma, Nevşehir'de çevreci yatırım için adım attı. OEM parça üretimini yakından takip ederek after-market sektöründe faaliyet gösteren şirket, Ürgüp'te 2 MWp kapasiteli bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurarak, çevreye de büyük bir katkı sağlamayı hedefliyor. 2024 yılı sonuna kadar üretime geçmesi planlanan bu proje, yılda yaklaşık 91 bin ağaç kadar karbon emisyonu azaltacak.

Üçel Kauçuk Genel Müdürü Mehmet Mutlu, şirketin çevresel sorumluluğa olan bağlılığını vurgularken, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Mutlu, "Dünyamız bu gayreti hak ediyor. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için üzerimize düşeni yapıyoruz," dedi. Mehmet Mutlu, GES yatırımıyla karbon emisyonlarını azaltmayı ve sürdürülebilir üretime geçişi hızlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ürgüp'teki GES projesi, tamamlandığında yıllık 2.000 ton CO emisyonunu engelleyecek. Bu miktar, yaklaşık 54,8 hektarlık bir kızılçam ormanının veya 91.000 acacın yıllık karbon emilim kapasitesine denk geliyor. Mehmet Mutlu, bu projenin Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlayacağını ve sanayi sektörüne çevre dostu enerji kullanımını örnek göstererek farkındalık olacağını belirtti.

Mehmet Mutlu, Üçel Kauçuk'un GES yatırımını yalnızca enerji ihtiyacını karşılamakla sınırlı tutmadığını, aynı zamanda diğer şirketlere çevre dostu enerji çözümlerine yönelme konusunda örnek olmayı amaçladıklarını da söyledi. Mutlu, "Bu projeyle, sanayide çevre bilincinin artmasına ve toplumsal farkındalığın yükselmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz," dedi.

Öte yandan, firma Türkiye sanayisine çevresel duyarlılığı aşılamak adına güçlü bir örnek oluşturuyor. "Dünya, bu gayreti hak ediyor" sloganıyla hareket eden şirket, temiz enerjiye geçiş sürecinde kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Genel Müdür Mehmet Mutlu, bu projeyle sadece Üçel Kauçuk'un değil, tüm toplumun ortak geleceğine katkı sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Nevşehir, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yerel, Ürgüp, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üçel Kauçuk'tan Çevre Dostu GES Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
10:36 Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
16:26 TOKİ’den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat
16:12 Erdoğan’ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime
16:09 Samsunspor Teknik Direktöründen ’’Galatasaray’ı yenerseniz başkan size kızar mı’’ sorusuna flaş cevap Samsunspor Teknik Direktöründen ''Galatasaray'ı yenerseniz başkan size kızar mı?'' sorusuna flaş cevap
15:54 Üvey Baba’nın Halil’i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı Üvey Baba'nın Halil'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı
15:52 İstanbul’da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
15:50 Ziraat Bankası yeni banka kuruyor Ziraat Bankası yeni banka kuruyor
15:49 Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim
15:47 Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı
15:46 TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 12:36:20. #1.12#
SON DAKİKA: Üçel Kauçuk'tan Çevre Dostu GES Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.