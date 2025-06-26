Ücretsiz Gençlik Yaz Kulübü Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), okulların kapanmasıyla tatile giren çocuk ve gençler için bu yıl da ücretsiz etkinlikler düzenliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için geçen yıl başlatılan GSB Gençlik Yaz Kulübü bu yıl da uygulanacak. 81 ildeki gençlik merkezlerinde gerçekleştirilecek Gençlik Yaz Kulübü'ne katılacak olan çocuk ve gençler, ücretsiz düzenlenecek etkinlerle hem eğlenecek hem öğrenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin unutamayacakları bir yaz dönemi geçirmesini hedeflediklerini söyledi.

9-12 ve 13-15 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için geçen yıl başlatılan GSB Gençlik Yaz Kulübü bu yaz aylarında da uygulanacak. GSB Gençlik Yaz Kulübü Programı ücretsiz olarak 81 ilde hayata geçirilecek. Gençler, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlik merkezlerinde açılacak kulüplerde hem eğlenecek hem öğrenecek hem de gönüllülük faaliyetlerine katılacak. GSB Gençlik Yaz Kulübü Programına başvurular veli eşliğinde Gençlik Merkezlerinden yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, 30 Haziran-6 Eylül 2025 tarihleri arasında 10 dönem halinde uygulanacak GSB Gençlik Yaz Kulübü, yaz tatilinde gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini, kişisel yeteneklerini keşfetmelerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerini hedefliyor.

"Gençlerimizin unutamayacakları bir yaz dönemi geçirmesini istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin iyi eğitim alarak donanımlı bireyler olarak yetişmesinin önemini vurgulayarak, "Bizlere düşen görev; gençlerimizi en gelişmiş imkanlarla hayata hazırlamak. Onların çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefliyoruz. En güncel bilgi ve donanımı kazandırarak geleceğe güçlü adımlarla ilerlemelerini sağlıyoruz. Çocuk ve gençlerimizi uzman eğitimcilerimizle birlikte hazırlıklarını tamamladığımız Gençlik Yaz Kulübüne davet ediyorum. 81 ildeki gençlik merkezlerimizde sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle dolu zengin programlar sunarak gençlerimizin unutamayacakları bir yaz dönemi geçirmesini istiyoruz" dedi. - ANKARA