Uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

12.03.2026 22:45  Güncelleme: 22:50
12.03.2026 22:45  Güncelleme: 22:50
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybeden iş adamı Ömer Danışmaz, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybeden iş adamı Ömer Danışmaz, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ömer Danışmaz için Ali Molla Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Danışmaz'ın cenazesi dualar eşliğinde aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karadeniz Ereğli'de Kayalı Dere mevkisinde dün meydana gelen olayda. Ömer Danışmaz, akrabaları Mehmet Danışmaz, Ahmet Danışmaz ve Hüseyin Danışmaz ile birlikte gezinti yapmak amacıyla bölgeye gitmişti. Araçtan indikten sonra yürüyüş yaptıkları sırada Danışmaz, dengesini kaybederek yol kenarındaki uçuruma düşmüştü. Arkadaşlarını kurtarmak isteyen diğer üç kişi de bu sırada uçuruma yuvarlanmıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekiplerince yapılan incelemede Ömer Danışmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. - ZONGULDAK

