UEDAŞ'tan Aile Yılı'na Anlamlı Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

UEDAŞ'tan Aile Yılı'na Anlamlı Proje

UEDAŞ\'tan Aile Yılı\'na Anlamlı Proje
22.08.2025 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEDAŞ, Balıkesir'de aile değerini vurgulayan grafiti projesiyle sanatı toplumsal duyarlılıkla buluşturdu.

Toplumsal duyarlılığı sanatla birleştiren UEDAŞ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında anlamlı bir projeye imza attı. Balıkesir'de hayata geçirilen çalışmada trafolar, ailenin değeri ve birlikteliğin gücü temasıyla renklendirildi.

Güney Marmara Bölgesi'nde 5 milyondan fazla kişiye elektrik dağıtım hizmeti sunan UEDAŞ, 2017'den bu yana sürdürdüğü ve sektöründe ilk olma özelliği taşıyan "Trafolar Konuşuyor" projesiyle kentlerin sokaklarını sanata açıyor. Bugüne kadar 73 trafo grafiti sanatıyla renklendirilirken, proje bu kez Balıkesir'de ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirildi. Balıkesir Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Sevgi Evleri'ndeki çocuklar ve Darülaceze'deki yaşlılar da yer aldı. Birlikte boyanan trafolar hem renkli görüntüler ortaya çıkardı hem de kuşaklar arası dayanışmanın güçlü bir simgesi oldu.

Gençoğlu: "Trafolarımız toplumsal duyarlılığın en somut örneği"

Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün'ün de eşlik ettiği projeye dair değerlendirmede bulunan UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, "Aile, toplumun en temel yapı taşıdır. Ailemizi, kültürümüzü ve değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bireyler kazandırmak hepimizin görevidir. UEDAŞ olarak toplumu ilgilendiren ve yansıtan her konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Trafolarımız bunun en somut örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar 73 trafoyu grafiti sanatıyla renklendirdik ve farkındalık mesajlarımızı duvarlarına işledik. Bundan sonraki süreçte de toplumsal duyarlılık içeren projelerle farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Haberler, Sevgi Evleri, Kültür Sanat, Darülaceze, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel UEDAŞ'tan Aile Yılı'na Anlamlı Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:04:17. #7.12#
SON DAKİKA: UEDAŞ'tan Aile Yılı'na Anlamlı Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.