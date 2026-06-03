UEDAŞ'tan Hastalara Jeneratör Desteği - Son Dakika
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UEDAŞ'tan Hastalara Jeneratör Desteği

UEDAŞ\'tan Hastalara Jeneratör Desteği
03.06.2026 12:29
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UEDAŞ, yaşam destek cihazına bağlı hastalar için planlı kesintilerde jeneratör desteği sağlıyor.

UEDAŞ, destek cihazına bağlı hastaların elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için öncelikli hizmetini sürdürüyor. Planlı kesintiler öncesinde hastalar bilgilendiriliyor ve ihtiyaç durumunda jeneratör desteği sağlanıyor.

UEDAŞ, yaşam destek cihazına bağlı hastaların güvenliğini önceleyen uygulamalarını sürdürüyor. Planlı bakım ve yatırım çalışmaları sırasında hasta ve yakınlarının mağduriyet yaşamaması amacıyla yürütülen çanta tipi jeneratör uygulaması sahada aktif olarak kullanılıyor. Hizmet bölgesi içerisinde yaklaşık 300 yaşam destek cihazına bağlı hasta bulunduğu bilgisi doğrultusunda UEDAŞ, 2023 yılında envanterine 60 adet 2 kVA gücünde çanta tipi jeneratör dahil etti. Planlı enerji kesintilerinden etkilenen kullanıcılar için yürütülen uygulama kapsamında, kesinti süresi boyunca hastaların başka bir yere taşınmasına ya da hastaneye yatırılmasına gerek kalmadan yaşam destek cihazlarının çalışması güvence altına alındı.

Sağlık raporu bulunan ve abonelik bilgileri içerisinde "kesilemez" kodu yer alan kullanıcılar, etkilendikleri planlı kesintiler öncesinde, internet sitesinde de duyurulduğu şekilde ilgili UEDAŞ Bölge Müdürlüklerine başvurarak çanta tipi jeneratör talebinde bulunabiliyor. Başvuruların, kesinti tarihinden en az bir iş günü önce yapılması gerekiyor.

Talebi uygun bulunan kullanıcılara, yakıtı dolu şekilde teslim edilen çanta tipi jeneratörler için görevli ekipler tarafından detaylı kullanım bilgilendirmesi yapılıyor, kullanım kitapçığı veriliyor ve gerekli kurulum işlemleri tamamlanıyor. Böylece planlı kesintiler süresince enerji ihtiyacı güvenli ve kontrollü bir şekilde karşılanıyor.

UEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra toplum sağlığı ve güvenliğini önceleyen uygulamalarını sahada kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Sağlık, Enerji, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel UEDAŞ'tan Hastalara Jeneratör Desteği - Son Dakika

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