Uğur Mumcu Gömeç\'te anıldı

Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33'üncü yıl dönümünde Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Gömeç Belediyesi tarafından düzenlenen "Uğur Mumcu'yu Anıyor ve Anlıyoruz" başlıklı anma programı, Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan ve Uğur Mumcu'nun hayatını konu alan belgesel gösterimi ile başladı. Moderatörlüğünü ünlü sunucu Başak İkiz'in üstlendiği programda, Nebil Özgentürk, Kemal Anadol ve Melih Bağcı'nın gerçekleştirdiği söyleşi izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkardı. Anma etkinliği, usta sanatçı Cengiz Özkan'ın konseri ile devam etti. Özkan'ın seslendirdiği türküler, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. - BALIKESİR