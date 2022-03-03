Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli vatandaş: "Nişanlım ile Türkiye'ye dönmek istiyorum" - Son Dakika

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli Aydın Taşdelen, nişanlısı ile Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

Rusya'nın askeri harekatı nedeniyle Ukrayna'da kalan Aydın Taşdelen, nişanlısı Yulya Shaleiko ile birlikte Türkiye'ye dönmek istediğini anlattı. "Halen Kiev'deyim, sağlığım şu an için iyi" diyen Taşdelen, trenle Romanya yada Polonya'ya gitmeye çalışacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR