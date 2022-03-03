Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli vatandaş: "Nişanlım ile Türkiye'ye dönmek istiyorum" - Son Dakika
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Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli vatandaş: "Nişanlım ile Türkiye'ye dönmek istiyorum"

03.03.2022 00:07
Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli vatandaş: "Nişanlım ile Türkiye'ye dönmek istiyorum"

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli Aydın Taşdelen, nişanlısı ile Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli Aydın Taşdelen, nişanlısı ile Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

Rusya'nın askeri harekatı nedeniyle Ukrayna'da kalan Aydın Taşdelen, nişanlısı Yulya Shaleiko ile birlikte Türkiye'ye dönmek istediğini anlattı. "Halen Kiev'deyim, sağlığım şu an için iyi" diyen Taşdelen, trenle Romanya yada Polonya'ya gitmeye çalışacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli vatandaş: Nişanlım ile Türkiye'ye dönmek istiyorum

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Türkiye, Ukrayna, Aydın, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli vatandaş: 'Nişanlım ile Türkiye'ye dönmek istiyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli vatandaş: "Nişanlım ile Türkiye'ye dönmek istiyorum" - Son Dakika
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