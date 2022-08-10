Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi 'Glory' ve 'Riva Wind' İstanbul Boğaz'ından geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi 'Glory' ve 'Riva Wind' İstanbul Boğaz'ından geçti

10.08.2022 01:15
Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi 'Glory' ve 'Riva Wind' İstanbul Boğaz'ından geçti

Ukrayna'dan hareket eden tahıl yüklü iki gemi 'Glory' ve 'Riva Wind' İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi.

Ukrayna'dan hareket eden tahıl yüklü iki gemi 'Glory' ve 'Riva Wind' İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarına ulaşan 'Glory' ve 'Riva Wind' gemileri, İstanbul Boğaz'ından geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi. Türkiye, AB, Ukrayna ve Rusya'ya bağlı heyetlerin gemilerde denetim yapması bekleniyor.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada: "Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hollanda'dan alkışlanacak hareket! Taksim'deki terör saldırısı sonrası belediye binasına Türk bayrağı asıldı Hollanda'dan alkışlanacak hareket! Taksim'deki terör saldırısı sonrası belediye binasına Türk bayrağı asıldı Pentagon: Rusya'nın Herson'dan çekilmesi Ukrayna için stratejik bir zafer Pentagon: Rusya'nın Herson'dan çekilmesi Ukrayna için stratejik bir zafer Feribotu kaçırdı, bomba ihbarı yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı Feribotu kaçırdı, bomba ihbarı yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı

İstanbul Boğazı, İstanbul, Ukrayna, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi 'Glory' ve 'Riva Wind' İstanbul Boğaz'ından geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:49 Özdağ'ın "Sen sustuğun için insanlar ölüyor" sözlerine Gelecek Partisi'nden sert cevap: Sen kimin maşasısın, kime hizmet ediyorsun?
00:40 Motorine 1 lira 54 kuruş indirim geldi
00:04 Hollanda'dan alkışlanacak hareket! Taksim'deki terör saldırısı sonrası belediye binasına Türk bayrağı asıldı
23:23 Bursa-İstanbul deniz otobüsünde bomba ihbarı paniği! Asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen şahıs gözaltına alındı
23:19 İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın teröristin evinde para ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi
22:30 Necati Şaşmaz resmen açıkladı: Kurtlar Vadisi geri dönüyor
22:18 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Reuters'ın PKK haberine tepki: Terör örgütü demeniz için ne gerekiyor?
22:17 BTP'den 6'lı masa toplantısı sonrası dikkat çeken paylaşım: Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız
22:10 BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar kabul edildi
21:24 Kocaeli'de 23 yaşındaki oğlunu boğazını sıkarak öldüren cani baba tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 01:33:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi 'Glory' ve 'Riva Wind' İstanbul Boğaz'ından geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement