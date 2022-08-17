Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Suriye'ye demirledi - Son Dakika
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Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Suriye'ye demirledi

17.08.2022 00:03
Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Suriye'ye demirledi

Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi olan Razoni, teslimatın 5 aydan fazla gecikmesini gerekçe göstererek Lübnan'daki alıcı tarafından reddedilmesinin ardından Suriye'nin Tartus kentine demirlediği ortaya çıktı.

Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi olan Razoni, teslimatın 5 aydan fazla gecikmesini gerekçe göstererek Lübnan'daki alıcı tarafından reddedilmesinin ardından Suriye'nin Tartus kentine demirlediği ortaya çıktı.

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, 1 Ağustos'ta yola çıkan ilk tahıl gemisi olan RAZONI Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket etmiş, fakat teslimatın 5 aydan fazla gecikmesini gerekçe gösteren Lübnan'daki alıcı teslimatı reddetmişti. Lübnan'ın ardından 11 Ağustos'ta Mersin'e yanaşan Sierra Leone bayraklı Razoni'nin aktarıcılarının kapalı olması nedeniyle nerede olduğu merak ediliyordu. Planet Labs PBC'den alınan uydu görüntülerine ve limandaki bir kaynağa dayandırılan haberlerde, geminin Suriye'nin Tartus kentine demirlediği ortaya çıktı. Limandaki kaynak ayrıca, geminin taşıdığı 26 bin ton mısırın bir kısmını boşalttığını aktardı.

Ukrayna, Suriye'yi Rusya'nın Ukrayna'dan yağmalandığını öne sürdüğü en az 150 bin ton tahılı ithal etmekle suçlamıştı. Rusya ise, Ukrayna'dan tahıl çaldığı iddialarını yalamıştı. Ukrayna ayrıca, Suriye'nin Donbass bölgesindeki Rus yanlısı ayrılıkçı Luhansk Halk Cumhuriyet ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sözde bağımsızlıklarını tanıması nedeniyle geçtiğimiz haziran ayında Suriye ile olan diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Ukrayna Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan ayrıldıktan sonra gemi ve kargodan sorumlu olunmadığı ifade edilerek, geminin başka bir yabancı limandan ayrılmasından sonra söz konusu nakliyenin gerçekleştiğine dikkat çekildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin geminin kargosunun başka bir alıcıya satıldığı ve şu anda Tartus yakınlarında olduğu yönündeki haberlerden bilgilerinin olduğunu aktardı. - ŞAM

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Lübnan, Suriye, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Suriye'ye demirledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Suriye'ye demirledi - Son Dakika
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