Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi - Son Dakika
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi

02.04.2022 15:15

38 günlük savaş boyunca 17 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia eden Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yeni bir görüntü yayınladı. Paylaşılan görüntüdeki Rus askeri konvoyunun imha edildiği de yine iddialar arasında yer aldı.

Rusya- Ukrayna savaşının 38. gününde sahada savaş sürmeye devam ederken, savaşın detaylarıyla ilgili paylaşımlarda yapılıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesaplarından bu kez Rus askeri konvoyunun imha görüntülerini yayınladı.

Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı!

ÖLDÜRÜLEN RUS ASKERLERİNİN SAYISINI AÇIKLADILAR

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Nisan tarihleri arasındaki kayıplarına yönelik yaptığı açıklamada, 17 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğünü bildirirken, 631 tankın ve 1776 zırhlı askeri aracın da imha edildiğini duyurdu.

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Kaynak: İHA

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