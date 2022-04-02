Rusya- Ukrayna savaşının 38. gününde sahada savaş sürmeye devam ederken, savaşın detaylarıyla ilgili paylaşımlarda yapılıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesaplarından bu kez Rus askeri konvoyunun imha görüntülerini yayınladı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Nisan tarihleri arasındaki kayıplarına yönelik yaptığı açıklamada, 17 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğünü bildirirken, 631 tankın ve 1776 zırhlı askeri aracın da imha edildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi - Son Dakika