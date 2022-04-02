Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi - Son Dakika

Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı ve burun spreyi orucu bozar mı?

Serveti 100 milyar doları aşan zenginler kulübüne bir isim daha katıldı

Rusya- Ukrayna savaşının 38. gününde sahada savaş sürmeye devam ederken, savaşın detaylarıyla ilgili paylaşımlarda yapılıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesaplarından bu kez Rus askeri konvoyunun imha görüntülerini yayınladı.

ÖLDÜRÜLEN RUS ASKERLERİNİN SAYISINI AÇIKLADILAR

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Nisan tarihleri arasındaki kayıplarına yönelik yaptığı açıklamada, 17 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğünü bildirirken, 631 tankın ve 1776 zırhlı askeri aracın da imha edildiğini duyurdu.