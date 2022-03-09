Ukrayna-Romanya sınırındaki UMKE ekipleri minik bebeği tedavi etti - Son Dakika
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Ukrayna-Romanya sınırındaki UMKE ekipleri minik bebeği tedavi etti

09.03.2022 00:57
Ukrayna-Romanya sınırındaki UMKE ekipleri minik bebeği tedavi etti

Ukrayna'dan tahliye edilen bir bebek, Ukrayna-Romanya sınırındaki UMKE ekipleri tarafından tedavi edildi.

Ukrayna'dan tahliye edilen bir bebek, Ukrayna- Romanya sınırındaki UMKE ekipleri tarafından tedavi edildi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, siviller de ülkeden ayrılıyor. Kiev'den gelen ve ülkeye Romanya Siret kapısından giriş yapan 7 kişilik bir aile geceyi geçirecek bir yer ararken, aile kendilerine ulaşan Kızılhaç gönüllüsü tarafından UMKE çalışanlarına yönlendirildi. Sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için UMKE çalışanlarının bulunduğu sahra hastanesine gelen aile üyelerinden biri olan 7 aylık Asia Koval'a sağlık ekiplerinin yaptığı muayene ve inceleme sonucunda yüksek ateş teşhisi koyuldu. Anne Yana Koval'ın da üst solunum yolu enfeksiyonu ve soğuk algınlığı şikayetlerine karşı ilaç tedavisine başlayan sağlık çalışanları şikayetlerin devam etmesi durumunda aileyi yeniden hastaneye davet etti. - BÜKREŞ

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Ukrayna-Romanya sınırındaki UMKE ekipleri minik bebeği tedavi etti Ukrayna-Romanya sınırındaki UMKE ekipleri minik bebeği tedavi etti Ukraynalı savaş mağdurlarının Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor Ukraynalı savaş mağdurlarının Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor UMKE ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında sağlık taraması yapıyor UMKE ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında sağlık taraması yapıyor

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Romanya, Ukrayna, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna-Romanya sınırındaki UMKE ekipleri minik bebeği tedavi etti - Son Dakika


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