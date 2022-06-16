Ukrayna'ya savaşmaya giden ABD'liler Ruslar tarafından esir alınmış olabilir - Son Dakika
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Ukrayna'ya savaşmaya giden ABD'liler Ruslar tarafından esir alınmış olabilir

16.06.2022 14:54
Ukrayna'ya savaşmaya giden ABD'liler Ruslar tarafından esir alınmış olabilir

Ukrayna'ya Rusya'ya karşı savaşmaya giden 2 ABD vatandaşının 1 haftadır kayıp olduğu ve Rus ordusu tarafından esir alınmış olabileceği belirtildi.

Ukrayna'ya Rusya'ya karşı savaşmaya giden 2 ABD vatandaşının 1 haftadır kayıp olduğu ve Rus ordusu tarafından esir alınmış olabileceği belirtildi.

Rusya'ya karşı Ukrayna ordusuna katılarak Harkov'un kuzeyine giden ABD vatandaşı 39 yaşındaki Alexander John-Robert Drueke ve 27 yaşındaki Andy Tai Ngoc Huynh'un bir haftadır kayıp olduğu bildirildi. Aileleri ve bir askerin açıklamasına göre askerler Rus güçleri tarafından esir alınmış olabilir. Askerlerin bulunduğu birliğin çavuşu, isim vermeden ABD basınına yaptığı açıklamada Drueke ve Huynh'ın savaş sırasında kaybolduğunu ifade ederek, yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlamadığını kaydetti.

Askerlerden Alexander'ın annesi Bunny Drueke yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin oğlunun esir alınıp alınmadığını teyit edemediğini söyledi. Elçiliğin yalnızca oğlunun kayıp olduğunu doğrulayabildiğini ifade eden Drueke, "Yakın temas halindeyiz. Konu üzerinde çalıştıklarına eminim" dedi.

Huynh'in nişanlısı Joy Black ise, "Şu anda ne olabileceğine dair varsayımlarda bulunmak istemiyoruz. Birkaç senaryoya bakıyorlar. Bunlardan biri de onların esir alınmış olabileceği. Şu anda herhangi bir doğrulama yok" dedi.

Bunny Drueke ve Black, Alexander ve Andy ile son olarak 8 Haziran'da konuştuklarını ve görev nedeniyle birkaç gün görüşemeyeceklerini ifade ettiklerini söyledi.

ABD'li yetkililerden açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Ukrayna'da iki ABD vatandaşının kaybolduğuna ilişkin doğrulanmamış bilgiler elde edildiği ve konuyla ilgili Ukraynalı yetkililerle temas halinde oldukları belirtildi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de, "Eğer esir alındıkları doğruysa onları güvenli bir şekilde geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Askerlerin kaybolmasının ardından Telegram'daki bir Rus kanalında yayınlanan haberde Harkov yakınlarında 2 ABD'linin ele geçirildiği iddia edilmişti. - KİEV

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ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı Ukrayna'da savaşan iki ABD vatandaşı kayıp Ukrayna'da savaşan iki ABD vatandaşı kayıp
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ukrayna'ya savaşmaya giden ABD'liler Ruslar tarafından esir alınmış olabilir - Son Dakika

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