Ula\'da Bahar Şenlikleri Gençleri Bir Araya Getirdi

Yerel

Ula Kaymakamlığı, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu işbirliğinde, 19 Mayıs Gençlik Haftası'na erken bir başlangıç yapılarak bahar şenlikleri düzenlendi. Bahar Şenliği, meslek yüksekokulunda gerçekleşti ve birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Bocce, dört ayak tenisi, halat çekme, futbol turnuvası, masa tenisi gibi çeşitli spor etkinliklerinin yanı sıra konserler, yemek yarışmaları, seramik stantları ve sanat atölye stantları gibi etkinliklerle bahar coşkusu yaşandı. Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Yağmur Küçük, bu tür etkinliklerin gençlerle kaynaşmayı ve kurumlar arası iş birliğini artırmayı hedeflediğini belirtti. Bahar şenliğine yüksek katılımın olduğunu ifade eden Küçük, etkinliklerin iki gün boyunca devam edeceğini söyledi.

MSKÜ Psikoloji Bölümü'nden gönüllü gençlerden Berfin Demir, Ula Gençlik Festivali'nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, farklı bölümlerden arkadaşlarıyla bir araya gelmenin ve Muğla'nın kültürel değerlerini yerinde görmenin kendisine büyük bir şans sunduğunu dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na etkinlikleri düzenleme imkanı sağladığı için teşekkürlerini ileten Demir, bir araya gelmelerini sağlayan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. - MUĞLA