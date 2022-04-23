Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni - Son Dakika
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Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni

23.04.2022 16:16
Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bünyesinde 'Çocuk Treni' etkinliği düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bünyesinde 'Çocuk Treni' etkinliği düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları doyasıya eğlendirmeye devam ediyor. Kayseri Ulaşım A.Ş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çocuklara özel bir etkinlik yaptı. Çocuklara özel hazırlanan bir raylı sistem aracı, Organize Sanayi- Talas, Talas Cemil Baba-İldem ve İldem-Organize Sanayi güzergahlarında Çocuk Treni İstasyonu ve tarifeler düzenledi. Bu güzergahlarda 'Çocuk Treni'ne ücretsiz binen çocukları palyaçolar karşıladı.

Tren içerisinde Türk bayrağı hediye edilen ve yüzleri boyanan çocuklara özel bazı etkinlikler yapılırken, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. - KAYSERİ

Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni
Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni
Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni
Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni
Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kayseri, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni - Son Dakika
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