UlaşımPark'ın COP31'de 70 otobüsünün 50'si CNG, 20'si dizelle çalışıyor - Son Dakika
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UlaşımPark'ın COP31'de 70 otobüsünün 50'si CNG, 20'si dizelle çalışıyor

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UlaşımPark\'ın COP31\'de 70 otobüsünün 50\'si CNG, 20\'si dizelle çalışıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenen COP31 kapsamında 70 otobüs ve 116 personelle katılımcıların ulaşımını sağlıyor. Görevli 70 otobüsün 50'si CNG, 20'si dizel yakıtla çalışıyor; seferler 20 Kasım'a kadar sürecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında ulaşım hizmeti sağlıyor.

Zirve süresince görevlendirilen 70 otobüs ve 116 personel, farklı ülkelerden gelen katılımcıların ulaşımını gerçekleştiriyor. Organizasyonda kullanılan otobüslerin 50'si sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), 20'si ise dizel yakıtla çalışıyor.

UlaşımPark ekipleri, 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen konferans kapsamında zirve alanına gelen ziyaretçi ve katılımcıların ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere seferlerini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, UlaşımPark'ın araç filosu ve personeliyle COP31'in ulaşım organizasyonunda görev aldığı belirtildi.

Zirvenin 20 Kasım'a kadar devam edecek ulaşım operasyonunda 70 otobüs ve 116 personelin hizmet vermeyi sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: UlaşımPark'ın COP31'de 70 otobüsünün 50'si CNG, 20'si dizelle çalışıyor - Son Dakika
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