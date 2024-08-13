Ulaştırma Bakanı PTT ve Türksat'ın yerleşkelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı PTT ve Türksat'ın yerleşkelerini ziyaret etti

Ulaştırma Bakanı PTT ve Türksat\'ın yerleşkelerini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT ve Türksat'ın Ankara Macunköy'deki yerleşkelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, tesislerin performansı, verimliliği ve altyapısı hakkında bilgi aldı.

13.08.2024 13:50
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT ve Türksat'ın Ankara Macunköy'de bulunan yerleşkelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, tesislerin performansı, verimliliği ve mevcut altyapısı ile ilgili bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ankara Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü ile Türksat Veri Merkezi ve Türksat Kablo TV genel merkezinde incelemelerde bulundu. Macunköy'de bulunan yerleşkelerde yaptığı incelemelerde, PTT ve Türksat'ın operasyonel süreçleri ve güncel durumu hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu, tesislerin performansını, verimliliğini ve mevcut altyapısını değerlendirdi.

PTT Ankara Kargo İşleme Merkezinde günde 190 bin gönderi işleniyor

Bakan Uraloğlu, 25 bin metrekare yerleşkede, 361 personel ile günlük 20 bin gönderi kabulü yapılan ve 190 bin gönderinin de işlendiği Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve Kargo Dağıtım Merkezi hakkında PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'den dağıtım ve postalama işleme alanlarında bilgi aldı. Uraloğlu, burada yaptığı incelemelerin ardından operasyonel sürece dair bilgi vererek, "Ankara KİM'de toplam kapalı alanımız 2 bin 250 metrekare, kargo dağıtım alanımız ise 2 bin metrekare. Burada toplam 229 personelimiz çalışıyor. Günlük 190 bin gönderi işlenerek büyük bir operasyonel yük başarıyla yönetiliyor. Başkent Kargo Dağıtım Müdürlüğümüzde ise 109 kargo dağıtım aracımız ve 132 dağıtıcımız ile 15 ayrım sevk personelimiz çalışıyor. Buradan ortalama günlük dağıtılan gönderi sayımız ise 9 bin 500" dedi.

İncelemelerin ardından PTT personeli ile de görüşen ve onlarla simit yiyerek çay içen Bakan Uraloğlu, özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkürlerini ifade etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Türksat Kablo TV, ülkemizin haberleşme altyapısını güçlendirme konusunda önemli bir misyon üstlendi"

Bakan Uraloğlu, Türksat Kablo TV'yi de ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyareti sırasında Uraloğlu, Türksat Kablo TV'nin Türkiye'nin haberleşme sürecinde oynadığı kritik rolü vurguladı ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uraloğlu, "Türksat Kablo TV, ülkemizin haberleşme altyapısını güçlendirme konusunda önemli bir misyona sahip. Burada yapılan çalışmaların ne denli kapsamlı ve ileri teknolojiye dayalı olduğunu bir kez daha görme fırsatı bulduk. Türksat Kablo TV ekibi, büyük bir özveriyle ülkemizi geleceğe taşımak için çalışıyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, Keçiörengücü Spor Kulübü Tesisini de ziyaret ederek, yönetim, futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Uraloğlu, Ankara Keçiörengücü'ne yeni sezonda başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ulaştırma Bakanı PTT ve Türksat'ın yerleşkelerini ziyaret etti - Son Dakika

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