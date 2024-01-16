Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, il yöneticileri ve ilçe başkanlarının aileleriyle buluştu.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, il yöneticileri ve ilçe başkanlarının aileleriyle akşam yemeğinde buluştu. "Biz Büyük Bir Aileyiz" teması ile düzenlenen programda milli birlik ve beraberlik için dualar edilmesinin ardından Ülkücü yemini edildi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Yağmur, "Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ahlaklı, faziletli, kalbi hak ve vatan aşkıyla çarpan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan her bir Ülküdaşıma şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Ülküdaşlık hukuku her türlü münasebetten üstündür" dedi.

Başkan Yağmur tarafından düzenlenen program fotoğraf çekimi ile son buldu. - KAYSERİ