Ülkü Ocakları'ndan bayramda şehit anma ve bayrak dağıtımı
Ülkü Ocakları'ndan bayramda şehit anma ve bayrak dağıtımı

28.05.2026 11:21
Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda 27 Mayıs Ülkücü Şehitlerini anmak için esnaf ziyareti yapıp bayrak dağıttı; şehit Yusuf İmamoğlu'nun 35 kuruşu 'bereket parası' olarak esnafa verildi.

Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü kapsamında Kurban Bayramı'nda esnaf ziyareti ve bayrak dağıtımı gerçekleştirdi.

Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı tarafından İl Başkanı Bahadır Emirler 'in talimatları doğrultusunda, Kurban Bayramı'nda 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehir merkezinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çalışmalar kapsamında esnaf ziyaretleri yapılarak İl Başkanlığı selamları iletildi, iş yerleri Türk bayraklarıyla donatıldı. Etkinlikte ayrıca şehit Yusuf İmamoğlu'nun cebinden çıkan 35 kuruşun 'Bereket parası' olarak esnafa dağıtıldığı öğrenildi. Program kapsamında vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler, "Bu mübarek gün vesilesiyle vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bahadır Emirler de yaptığı değerlendirmede, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya ve onların aziz hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

