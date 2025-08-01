Ülkü Ocakları\'ndan Yenişehir Belediye Başkanı\'na Ziyaret

Ülkü Ocakları Yenişehir İlçe Başkanı Abdullah Çağlar, Yönetim Kurulu ve ortaöğretim birim üyeleriyle birlikte, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'e ziyarette bulundular. Yoğun bir katılımla hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Ülkücü Gençlik birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Ülkü Ocakları Yenişehir İlçe Başkanı Abdullah Çağlar ve heyetini tarihi Yenişehir Belediye Binası'ndaki makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette, Ülkü Ocakları Yenişehir İlçe Başkanı Abdullah Çağlar ve beraberindeki heyet, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'e, hem hayırlı olsun dileklerini iletti hem de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yapılan görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Türk milletinin birliği ve geleceği için çalışan, ülkücü duruşu şiar edinmiş gençlerimizin temsilcisi olan Ülkü Ocakları Yenişehir İlçe Başkanı Abdullah Çağlar ve heyetini Tarihi Yenişehir Belediye Binamızda ağırlamaktan onur duydum. Ülkü Ocakları, gençliğimizin milli ve manevi değerlere bağlı, bilinçli bireyler olarak yetişmesinde önemli bir rol üstleniyor. Bu sorumluluk anlayışıyla hareket eden gençlerimizin gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Başbuğ Alparslan Türkeş'in kuruluş ilkelerini belirlediği şekilde, Ülkücü gençlik; imanlı, ahlaklı ve bilinçli olmalıdır. Yalnızca sloganla değil, eserle, bilgiyle, duruşla ülkücülük temsil edilir. Geleceğin Türkiye'sini kuracak olanlar; bugünden sorumluluk alan, kendini geliştiren ve ahlaklı olanlardır" dedi.

Gençlerin eğitimine, kültürel gelişimine, tarih bilincine sahip bireyler olarak yetişmesine katkı sunacak her türlü projede Ülkü Ocaklarıyla birlikte hareket etmeye hazır olduklarını vurgulayan Başkan Ercan Özel, "Bu anlamlı ziyaret, yerel yönetim ile gençliğin ortak değerlerde buluşmasının güzel bir örneği olurken, ülkücü hareketin nezaketini, vizyonunu ve temsil gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. İlçemizin sosyal yapısına katkı sunacak ortak çalışmalar yürütmek bizler için kıymetlidir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durduğu, milli değerlerle büyüdüğü bir ilçeyi hep birlikte inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları'na belediyenin kapısını sonuna kadar açan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'e teşekkür eden Abdullah Çağlar da; "Öncelikle bugüne kadar Yenişehir Belediyemizden ne talep ettiysek, Başkanımız Ercan Özel sayesinde isteklerimiz karşılandığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımızın bizlere olan samimi ve içten yaklaşımı bizleri son derece gururlandırdı. İlçemizde güzel çalışmalar yapıldığına şahit oluyoruz. Bizler Ülkü Ocakları olarak, milletine bağlı, ahlaklı ve bilinçli bir gençlik yetiştirmek için çalışıyoruz. Yerel yönetimlerle birlikte, gençlerimizin eğitimine, kültürel gelişimine ve sosyal dayanışmasına katkı sunmaya daima hazırız. Ülkücü gençlik; kavga değil fikirle, öfke değil sabırla, şikayet değil hizmetle yol yürür. Bu anlayışla, milletimize faydalı her çalışmanın yanında olacağız" diye konuştu. - BURSA