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Ülkü Ocaklarından Başkan Güder'e iade-i ziyaret - Son Dakika

Ülkü Ocaklarından Başkan Güder'e iade-i ziyaret

05.01.2022 16:25
Ülkü Ocaklarından Başkan Güder'e iade-i ziyaret

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e iade-i ziyaret yaparak, istişarelerde bulundu.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e iade-i ziyaret yaparak, istişarelerde bulundu.

2021 yılının Temmuz ayında göreve atanan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret ederek, istişarelerde bulundu. Ziyaretten ötürü memnuniyeti dile getiren Başkan Güder, Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin geleceği ve kalkınması için hem yerelde hem de genelde çok yoğun çalıştıklarına dikkat çekti.

"Başkanımızla istişarelerde bulunduk"

İade-i ziyaretlere Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den başladıklarına dikkat çeken Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, "Öncelikle görevi devraldıktan sonra bizlere hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler de iade-i ziyaretlerimiz kapsamında başkanımızı ziyaret ettik, istişarelerde bulunduk. Başkanımız halkın içerisinde olan birisi ve çalışmaları takdire şayandır" ifadelerini kullandı.

"Bir olacağız, diri olacağız, tek olacağız"

Malatya Ülkü Ocakları'nın Malatya'da başarılı işlere imza attığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Ülkü Ocakları başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini bugün burada ağırlamaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Yönetimdeki üyeleri ile bizleri ziyaret ettiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum. Ülkü Ocaklarımız, ülkesine, devletine, milletine, vatanına ve bayrağına sahip çıkan insanlarımızın oluşturmuş olduğu ciddi bir kuruluştur. Ülkü Ocakları Malatya'da başarılı işlere imza atıyor. Bu çalışmalar yeterli mi? Yeterli değil. Daha çok çalışmamız lazım. Ortaya koyduğumuz çalışmaların üzerine daha da koyacağız. Bunu yaparken de bir olacağız, birlik içinde olacağız, her zaman diri olacağız. Bizler Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı olarak hem partimizin talimatları doğrultusunda hem de bölgemizde bulunan halkımızı ayırt etmeden herkese eşit hizmeti ulaştırma noktasında çok çalışmalıyız. Bizler geçmişten bir emanet aldık. Bu emaneti gençlerimize doğru ve sağlıklı bir şekilde ulaştırmamız lazım. Başkanımızın ve kıymetli üyelerinin ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi. - MALATYA

Ülkü Ocaklarından Başkan Güder'e iade-i ziyaret
Ülkü Ocaklarından Başkan Güder'e iade-i ziyaret

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Cumhur İttifakı, Ülkü Ocakları, Osman Güder, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ülkü Ocaklarından Başkan Güder'e iade-i ziyaret - Son Dakika


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