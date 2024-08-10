ULS Airlines'e ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı'nda teknik arıza nedeniyle inişi sırasında sorun yaşadı

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Zürih- İstanbul seferini yapan ULS Airlines'e ait kargo uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişi sırasında meydana gelen teknik arıza sebebiyle pisti pas geçti. İkinci denemesinde inişini gerçekleştiren uçak, ARFF ekipleri eşliğinde park pozisyonuna çekildi.

Edinilen bilgiye göre, ULS Airlines'e ait TK-6335 sefer sayılı Airbus A310 tipi Zürih-İstanbul seferini yapan kargo uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada uçakta teknik arıza meydana geldi. Uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Arıza nedeniyle Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri pistte hazır bekletildi. İlk denemesinde pisti pas geçen kargo uçağı, ikinci denemesinde inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, ARFF ekipleri eşliğinde park pozisyonuna çekildi. - İSTANBUL