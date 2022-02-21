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Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek - Son Dakika

Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek

21.02.2022 11:40
Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek

Sağlık Bakanlığı tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne gönderilen 2 adet ultrason (USG) cihazı ile hastanenin teknik altyapısı güçlendirilirken randevu usulü çalışan servis, yapılacak çalışmalar ile hastalara muayeneleri ile aynı gün içerisinde hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne gönderilen 2 adet ultrason (USG) cihazı ile hastanenin teknik altyapısı güçlendirilirken randevu usulü çalışan servis, yapılacak çalışmalar ile hastalara muayeneleri ile aynı gün içerisinde hizmet verecek.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteği ile Sağlık Bakanlığı tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde 2 adet görüntü kalitesi daha yüksek üst düzey USG cihazı gönderildi. Hastanede 2 adet USG çekim odası hizmet verilmekteyken, teslim alınan yeni cihazlar ile birlikte USG çekim odası sayısı 3'e çıktı. Randevu usulü yapılan USG çekiminin yakın zamanda hasta randevuları ile aynı gün içinde sonuçlandırılması için hastane yöneticileri tarafından çalışma başlatıldı. - AYDIN

Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek
Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek

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Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek - Son Dakika


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