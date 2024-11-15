Ulu Cami Yeniden İnşa Ediliyor

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Adıyaman'ın depremde yıkılan tarihi Ulu Cami tekrardan ayağa kaldırılacak.

Adıyaman, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde şehrin önemli simgelerinden biri olan tarihi Ulu Cami'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar hız kazandı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan proje kapsamında başlatılan restorasyon çalışmalıları devam ediyor.

Adıyaman Valisi. Osman Varol, Ulu Cami'nin restorasyon sahasında incelemelerde bulunarak çalışmalara yönelik bilgiler aldı. - ADIYAMAN