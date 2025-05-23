Ulubey\'den lise öğrencileri için Çanakkale ve İstanbul gezisi

Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, lise öğrencileri için Çanakkale ve İstanbul gezisi programı düzenledi.

Belediye Başkanı İsa Türkcan, Ulubey Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler için gezi programı düzenledi. Program kapsamında 50 öğrenci öğretmenleri ile birlikte Çanakkale şehitliği ile diğer tarihi ve turistik noktaları ziyaret etti. Gezi kapsamında öğrenciler İstanbul ilinde de ziyaretler gerçekleştirecek.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, gezi dolayısı ile kendisine teşekkür eden gençlere seslenerek, her zaman onların yanlarında olduklarına dikkat çekti. Başkan Türkcan, "İstanbul ve Çanakkale gezisi vesilesiyle bizlere bu anlamlı teşekkürünüzü iletmeniz, en az bu güzel organizasyon kadar değerli. Sizlerin yüzündeki tebessüm, bizlere güç veriyor. Tarihimizi yerinde öğrenen, bilinçli ve duyarlı bir gençlik için her zaman yanınızdayız. Geleceğimiz sizlerle daha aydınlık" ifadelerine yer verdi. - ORDU