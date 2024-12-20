Uludağ'a Enerji Yatırımı - Son Dakika
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Uludağ'a Enerji Yatırımı

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UEDAŞ, Uludağ ve çevresinde kış aylarında enerji sürekliliğini sağlamak için yatırımlar yapıyor.

20.12.2024 13:19
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Uludağ'a yoğun enerji yatırımı

BURSA - Kış aylarının gelmesiyle birlikte ülkemizde soğuk havalar ve kar yağışları etkisini göstermeye başladı. Kış turizminin gözdesi Uludağ'da, enerji yatırımları öne çıkarken saha ekiplerinin zorlu mesaisi de dikkat çekti.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, zorlu kış şartlarına karşı önlemlerini aldı. Saha ekipleri, teknolojik sistemleri ve donanımları ile kış aylarının zor şartlarında, Güney Marmara'da kesintisiz enerji dağıtımı için çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

7/24 kar nöbeti

Kışı en yoğun şekilde hissettiğimiz bu günlerde Bursa başta olmak üzere bazı illerde kar yağışı gerçekleşiyor. UEDAŞ, abonelerinin yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için tam donanımlı saha ekipleriyle çalışmalara başladı. Saha ekipleri, sepetli araçların yanı sıra arazi araçları ve kızaklı araçla 7/24 kar nöbetini sürdürüyor.

Uludağ ve bölgesinde 42 trafo, 64.4 kilometre uzunluğundaki hattı ve 97 aydınlatma direği ile enerji sürekliliğini sağlayan UEDAŞ, aynı zamanda SCADA sistemi ile de tüm şebekenin ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam ediyor. 2024 yılında Uludağ'da yoğun yatırım gerçekleştiren UEDAŞ, oteller bölgesindeki tüm havai hatları yeraltına aldı.

Uludağ bölgesindeki enerji çalışmalarının detaylarını açıklayan UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, "Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi, 4 ilde hizmet vermekte. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova olmak üzere toplamda 55 bin kilometre hat üzerinden 3.6 milyon kullanıcıya kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti vermekteyiz. Tabi bu hizmeti vermek zorlu şartları da beraberinde getiriyor. Özellikle kış aylarında ekiplerimizin zorlukları daha da artmaktadır. Bu noktada gerekli tüm teçhizat ve donanımla en zorlu bölgelere bile ulaşabilmekteyiz. SCADA, termal kamera ve drone gibi teknolojileri de kullanarak şebekemizi destekliyoruz. Şu anda kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'dayız. Bursa Uludağ Oteller Bölgesi'nin kesintisiz enerjiye erişimini sağlamak ve enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla 2024 yılı yatırım programımız kapsamında önemli projeler gerçekleştirdik. 30 kilometrelik yüksek gerilim şebekesini bölgede tesis edildi. Toplamda 60 milyon lira yatırım ile gerçekleştirilen bu projeler, yoğun kış sezonunda bölgenin elektriksiz kalma riskini minimuma indirirken, esnek manevra imkanı ile enerji yönetiminde sürdürülebilir çözümler sağlayacaktır" dedi.

Uludağ\'a Enerji Yatırımı
Kaynak: İHA

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