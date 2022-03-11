Uludağ'da güneşli havada kayak keyfi - Son Dakika

Türkiye'de birçok şehir kar yağışı için teyakkuza geçerken, Uludağ'da tatilciler kar ve kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Türkiye'nin gözde kayak merkezi Uludağ'da sezonun kapanmasına sayılı günler kala vatandaşlar kayak yapmanın keyfini çıkartıyor. Türkiye'nin birçok şehrinde 14 Mart'a kadar yoğun kar yağışı beklenirken, Uludağ'da ise karın güzellikleri yaşanıyor. Güneşli bir sabaha uyanan Uludağ'da hava sıcaklığı -6 ile -12 derece arasında ölçülüyor. Bugün öğleden sonra Uludağ'da havanın kapatması ve kar yağışının artması bekleniyor. Kar kalınlığı kayak merkezinde 155 santimetreyi bulurken, teleferik alanında ise 99 santimetre.

Uludağ'da yarın ise hava sıcaklığının -14 ile -20 derece arasında ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor.

Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere onlarca şehirde kar yağışı için önlemler alınırken, Bursa'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde okullar tatil edildi.

Uludağ'da kayak yapmaya gelen vatandaşlar ise karın ve kayak yapmanın keyfini çıkardıklarını belirterek, Uludağ'a çıkmakta biraz tereddüt ettiklerini ama bekledikleri yoğun yağışın olmadığını ifade etti. - BURSA