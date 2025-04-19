Uludağ Enerji Zirvesi Sonuçlandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Konseyi'nin öncülük ettiği Uludağ Enerji Zirvesi 17-18 Nisan tarihlerinde Bursa Business School'da gerçekleştirildi. 'Geleceğin Enerji Stratejisi' temasıyla enerji alanında sektörün tüm dinamiklerini buluşturan zirvede, enerji sektörünün geleceğine yönelik önemli mesajlar verildi.

İş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School'da düzenlenen Uludağ Enerji Zirvesi iki gün boyunca enerji sektörünün öncü isimlerine ev sahipliği yaptı. Geleceğin enerji stratejilerinin şekillendirildiği bir platform olma hedefiyle enerji sektörünün dönüşümüne ışık tutan Uludağ Enerji Zirvesi, kapsamlı oturumların ardından tamamlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan ve sektör temsilcilerinin de katıldığı zirvede, Türkiye'nin enerji vizyonundan yerli teknoloji ve mega enerji yatırımlarına, finansal dönüşümden sektörde yapay zeka dönüşümüne, enerji depolama sistemlerinden fosil yakıtlarda dönüşüm stratejisine kadar çok sayıda konu başlığı zirvede ele alındı.

"Geleceğin enerji stratejisi ele alındı"

Enerjinin artık sadece bir sektörün değil, tüm iş dünyasının ana gündem maddesi haline geldiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Zirvemiz bu sene 'Geleceğin Enerji Stratejisi' mottosuyla yola çıktı. Enerji sektöründe küresel dinamikler ve Türkiye'nin stratejik rolü, enerji dönüşümünün finansmanı gibi konuları değerlendirdiğimiz zirvede, hidrojenden rüzgara, arz güvenliğinden teknolojik gelişmelere birçok başlığı konuştuk. Enerji sektörünün daha verimli, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz Uludağ Enerji Zirvemizin yalnızca enerji sektörüne değil, tüm iş dünyamıza ilham veren, çözüm odaklı bir platforma dönüştü. BTSO Enerji Konsey Başkanımız Erol Dağlıoğlu başta olmak üzere, konsey üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Zirvede önemli mesajlar verildi"

BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, zirvenin oldukça verimliği geçtiğini söyledi. Programda güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların yanı sıra enerji depolama teknolojileri ve yapay zeka destekli enerji yönetim sistemlerinin konuşulduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, "Veri merkezlerinden elektrikli araçlara kadar pek çok teknolojinin temelinde enerji var. Bu nedenle sadece üretimi değil, depolamayı da konuştuk. Ayrıca geleceğin enerji kaynaklarından biri olarak gösterilen hidrojen de gündemimizde yer aldı. Zirve kamu, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin değerli paylaşımlarıyla oldukça verimli geçti. Katılım oldukça yoğundu. Sektörün geleceğine yönelik önemli mesajlar verildi. İlkini Bursa Business School'da gerçekleştirdiğimiz Enerji Zirvesi'nin gelecek yıllarda daha güçlü bir şekilde düzenlemeyi hedefliyoruz. Bizlere bu noktada destek veren BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız sayın İbrahim Burkay ve yönetim kurulunun yanı sıra tüm konuşmacı ve katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. - BURSA