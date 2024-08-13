Uludağ'ın eteklerinde bilim buluşması Perseid Meteor meraklıları Osmangazi'de bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uludağ'ın eteklerinde bilim buluşması Perseid Meteor meraklıları Osmangazi'de bir araya geldi

Geniş Video İzle

Osmangazi Belediyesi'nin Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü ile ortaklaşa düzenlediği 'Köylerde Bilim Buluşması' etkinliğiyle binlerce Bursalı, perseid meteor yağmuru gözlemi yaptı.

13.08.2024 16:00  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'ın eteklerinde bilim buluşması

Perseid Meteor meraklıları Osmangazi'de bir araya geldi

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü ile ortaklaşa düzenlediği "Köylerde Bilim Buluşması" etkinliğiyle binlerce Bursalı, perseid meteor yağmuru gözlemi yaptı.

Osmangazi Belediyesi, bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Köylerde Bilim Buluşması etkinliğiyle halkın bilime karşı ilgi ve duyarlılığını artırmayı hedefliyor. Dağ yöresi köylerinden Tuzaklı Mahallesi piknik alanında gerçekleştirdiği 'Köylerde Bilim Buluşması' etkinliğine gökyüzü meraklıları yoğun katılım gösterdi. Etkinlik alanında teleskopla ay gözlemi yapan vatandaşlar, ardından Amatör Astronom Cem Özkan'ın ışık kirliliği ölçümünü ilgiyle takip etti. Astronom İlhan Vardar, göktaşları ve perseid meteor yağmuru, Yüksek Astronom Fevzi Çetin, okul dışı öğrenme ortamları ve Amatör Astronom Arif Bozdemir, gökyüzü tanıtımı hakkında etkinliğe katılanlara bilgiler verdi.

Uzay temalı müzik konserinin ardından 23: 00 ile 00: 00 saatleri arasında gökyüzü meraklıları, teleskopla Satürn gözleme imkanı buldu. Tuzaklı piknik alanını dolduran yurttaşlar, perseid meteor gözlemi yaparken, her göktaşı görüldüğünde alkışlarla karşılık verdi.

Düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Aykut Büyükdere, Astronom İlhan Vardar, Yüksek Astronom Fevzi Çetin, Amatör Astronom Arif Bozdemir ve Bursalı yurttaşlar katıldı.

"Gökyüzüne bakarken bilimin ve Cumhuriyetin aydınlık yolunu hatırlayalım"

Bilim ve doğanın büyüleyici birleşimine tanıklık etmek için bir araya geldiklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Büyükdere, "Bilim insanlığın en büyük rehberlerindendir. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkarır, Burada gökyüzündeki olağan üstü doğa olayını izlerken evrenin büyüklüğünü ve bizim mütevazi yerimizi bir kez daha idrak ediyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak, bilimi köylerimize taşımaya devam ediyoruz. Köylerde Bilim Buluşmaları etkinliğimizle gençlerimizi ve köy halkımızı bilim ışığıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Meteor yağmuru ile birlikte gözlem yaparken geçmişte olduğu gibi bilimi halkımızın ayağına getirme misyonunu sürdürüyoruz. Gökyüzüne bakarken aynı zamanda bilimin ve Cumhuriyetin aydınlık yolunu hatırlayalım. Bilimle aydınlanmış bir toplum olma yolunda birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Bilimi tanıtmayı amaçlıyoruz"

Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan da yaptığı konuşmada, "Biz toplumu bilimle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda toplumla temas kurabileceğimiz ortamlar oluşturarak bilimi anlatmak istiyoruz. Topluma bilimi anlatırken astronomiyi seçmiş durumdayız. Çünkü astronomi 7'den 77'ye herkesin var oluşuna dair temel sorgulamasını yaptığı bir alan. Bu ana tema etrafında topluma bilim anlatmaya çalışıyoruz. Bu amaçla Osmangazi Belediyesi ile temas kurduk. Bize bu imkanı verdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Bu temasımızın temel sebebi bu tür aktiviteleri birlikte yaparak vatandaşlara bilimi tanıtmayı amaçlıyoruz. Bir dizi bilim ve halk etkinlikleri yapacağız bugün burada yapılan etkinlik bunların ilki oldu. Güzel bir etkinlik oldu. Katılım sağlayanlarda çok memnun kaldı. Meteor yağmurunu çıplak gözle gözlemlemenin keyfini çıkarttılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Uludağ, Bursa, Etkinlik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uludağ'ın eteklerinde bilim buluşması Perseid Meteor meraklıları Osmangazi'de bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala Icardi göndermesi
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 17:40:24. #1.12#
SON DAKİKA: Uludağ'ın eteklerinde bilim buluşması Perseid Meteor meraklıları Osmangazi'de bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement