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Uludağ'ın eteklerinde bilim buluşması

Perseid Meteor meraklıları Osmangazi'de bir araya geldi

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü ile ortaklaşa düzenlediği "Köylerde Bilim Buluşması" etkinliğiyle binlerce Bursalı, perseid meteor yağmuru gözlemi yaptı.

Osmangazi Belediyesi, bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Köylerde Bilim Buluşması etkinliğiyle halkın bilime karşı ilgi ve duyarlılığını artırmayı hedefliyor. Dağ yöresi köylerinden Tuzaklı Mahallesi piknik alanında gerçekleştirdiği 'Köylerde Bilim Buluşması' etkinliğine gökyüzü meraklıları yoğun katılım gösterdi. Etkinlik alanında teleskopla ay gözlemi yapan vatandaşlar, ardından Amatör Astronom Cem Özkan'ın ışık kirliliği ölçümünü ilgiyle takip etti. Astronom İlhan Vardar, göktaşları ve perseid meteor yağmuru, Yüksek Astronom Fevzi Çetin, okul dışı öğrenme ortamları ve Amatör Astronom Arif Bozdemir, gökyüzü tanıtımı hakkında etkinliğe katılanlara bilgiler verdi.

Uzay temalı müzik konserinin ardından 23: 00 ile 00: 00 saatleri arasında gökyüzü meraklıları, teleskopla Satürn gözleme imkanı buldu. Tuzaklı piknik alanını dolduran yurttaşlar, perseid meteor gözlemi yaparken, her göktaşı görüldüğünde alkışlarla karşılık verdi.

Düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Aykut Büyükdere, Astronom İlhan Vardar, Yüksek Astronom Fevzi Çetin, Amatör Astronom Arif Bozdemir ve Bursalı yurttaşlar katıldı.

"Gökyüzüne bakarken bilimin ve Cumhuriyetin aydınlık yolunu hatırlayalım"

Bilim ve doğanın büyüleyici birleşimine tanıklık etmek için bir araya geldiklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Büyükdere, "Bilim insanlığın en büyük rehberlerindendir. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkarır, Burada gökyüzündeki olağan üstü doğa olayını izlerken evrenin büyüklüğünü ve bizim mütevazi yerimizi bir kez daha idrak ediyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak, bilimi köylerimize taşımaya devam ediyoruz. Köylerde Bilim Buluşmaları etkinliğimizle gençlerimizi ve köy halkımızı bilim ışığıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Meteor yağmuru ile birlikte gözlem yaparken geçmişte olduğu gibi bilimi halkımızın ayağına getirme misyonunu sürdürüyoruz. Gökyüzüne bakarken aynı zamanda bilimin ve Cumhuriyetin aydınlık yolunu hatırlayalım. Bilimle aydınlanmış bir toplum olma yolunda birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Bilimi tanıtmayı amaçlıyoruz"

Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan da yaptığı konuşmada, "Biz toplumu bilimle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda toplumla temas kurabileceğimiz ortamlar oluşturarak bilimi anlatmak istiyoruz. Topluma bilimi anlatırken astronomiyi seçmiş durumdayız. Çünkü astronomi 7'den 77'ye herkesin var oluşuna dair temel sorgulamasını yaptığı bir alan. Bu ana tema etrafında topluma bilim anlatmaya çalışıyoruz. Bu amaçla Osmangazi Belediyesi ile temas kurduk. Bize bu imkanı verdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Bu temasımızın temel sebebi bu tür aktiviteleri birlikte yaparak vatandaşlara bilimi tanıtmayı amaçlıyoruz. Bir dizi bilim ve halk etkinlikleri yapacağız bugün burada yapılan etkinlik bunların ilki oldu. Güzel bir etkinlik oldu. Katılım sağlayanlarda çok memnun kaldı. Meteor yağmurunu çıplak gözle gözlemlemenin keyfini çıkarttılar" diye konuştu.