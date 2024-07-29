Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın

Bursa'nın dağ ilçesi Keles ormanlarındaki yangın, kontrol altına alındı. Uludağ'ın eteklerinde bulunan Keles'in Kozbudaklar Mahallesindeki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere anında müdahale etti. 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 56 personel ile yapılan müdahale sonucu, alevler kontrol altına alındı.

29.07.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın dağ ilçesi Keles ormanlarındaki yangın, kontrol altına alındı.

Uludağ'ın eteklerinde bulunan Keles'in Kozbudaklar Mahallesindeki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere anında müdahale etti. 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 56 personel ile yapılan müdahale sonucu, alevler kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Helikopter, İtfaiye, Uludağ, Keles, Bursa, Çevre, Acil Durum, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:33 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor
11:49 Tartışmalara neden olan Türk sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak Tartışmalara neden olan Türk sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 19:55:52. #1.13#
SON DAKİKA: Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement