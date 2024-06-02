Uluderbent Mahallesi\'nde En Çok Kirazı Yeme Yarışması Düzenlendi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nde düzenlenen "En Çok Kirazı Yeme" yarışmasında 10 dakika içerisinde 2 kilo 452 gram kirazı yiyen yarışmacı birinci olarak, yarım altın ile ödüllendirildi.

Alaşehir'in kiraz üretiminde önde gelen mahallerinden birisi olan Uluderbent Mahallesi'nde kiraz festivali düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kortejle başlayan festivalde esnaf da stant açarak satış yaptı. Festivalin en ilgi çekici etkinliği ise "En Çok Kirazı Yeme" yarışması oldu. 5'i kadın 20 kişinin katıldığı yarışmada kirazlar birer kilo olarak tabaklara konuldu. Yarışmanın başlamasıyla birlikte katılımcılar, 10 dakika içinde en çok kirazı yemek için kıyasıya yarıştı. Yarışma sonucunda Adem Gökçen 2 kilo 452 gram kiraz yiyerek birinci olurken, ağabeyi Dursun Gökçen 2 kilo 282 gramla ikinci oldu. Yarışmacı Serkan Kıyak ise 2 kilo 176 gramla üçüncülüğü elde etti. İzleyenler yarışma boyunca kendi tuttukları yarışmacılara taktik vererek, tezahüratta bulundu. Yarışma sonucunda birinciye yarım, ikinciye çeyrek ve üçüncüye ise gram altın hediye edildi.

Dereceye giren 3 yarışmacı güzel bir yarış olduğunu belirterek, amaçlarının mahallede yetişen kirazlarının tanıtımı yapmak olduğunu söyledi. Yarışmacılar festivale katkı veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na da teşekkür etti.

"Uluderbent'in yöresel ve kültürel değerlerini tanıtmayı hedefliyoruz"

Uluderbent Mahallesi'nin kirazının meşhur olduğunu belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu bölgede üreticilerimiz alın terlerini akıtarak, bu güzel kirazları yetiştiriyorlar. Biz de her yıl burada festival yaparak hem Uluderbent'in kültürel değerlerini hem de yöresel ürünlerini tanıtmayı hedefliyoruz. 10 dakikada yaklaşık 2 kilogram kiraz yiyen arkadaşlarımız oluyor. Yarışmacılarımız gayet güzel bir performans sergilediler. Birincimiz 2 kilo 450 gram kirazı 10 dakikada yiyerek birinciliği hak etti. Geçen yılki birincimiz bu sene ikinci oldu. Üçüncü de aramıza yeni katılan gençlerden Serkan kaya oldu. Uluderbent'te çiftçilerimiz kiraz yemekte başarılı oldukları gibi gençlerimizi yetiştirmekte de başarılı. Kendilerini tebrik ediyorum, katkılar için teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA