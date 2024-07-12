Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçları hakkında görüşünü açıklayacak

Yerel

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünün 19 Temmuz'da açıklanacağı bildirildi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun geçtiğimiz yıl İsrail'in Filistin topraklarını işgaline ilişkin bağlayıcı olmayan bir görüş talep etmesinin ardından başlayan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. UAD tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarıyla ilgili danışma görüşünün 19 Temmuz yerel saatle 15.00'te duyurulacağı belirtildi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları 19 ve 26 Şubat tarihleri arasında Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenmişti. Duruşmalarda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 devlet ile 3 uluslararası kuruluş sözlü beyan sunmuştu. - LAHEY