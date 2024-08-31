Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı Devam Ediyor

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Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı ikinci günü geride bıraktı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından "The Voice Of The Wood"- Ahşabın Sesi sloganı ile gerçekleştirilen 7. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ile "Flame Of The City"- Şehrin Ateşi sloganı ile gerçekleştirilen 7. Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, Odunpazarı Tarihi Bölgede devam ediyor.

Sanatçılar çalışmalarını sürdürüyor

Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'na 2'si yabancı 10 sanatçı katıldı. Odunpazarı Belediyesi Şehrin Ateşi Seramik Galerisinde gerçekleşen çalışmalar, Çalıştayın Onur Konuğu Prof. Dr. İnayet Sevim Çizer'in sunumu ile başladı. Atölye çalışmasına çalıştayın ikinci gününde de devam eden Çizer, çalıştaya katılan diğer sanatçılarla birlikte bir birinden güzel eserler ortaya çıkardı. Çalışmalarını Odunpazarı Meydanı'na kurulan dev çadırda sürdüren Ahşap Heykel Festivaline ise 2'si yabancı 9 sanatçı katıldı. Ahşap sanatçıları bu yıl, genellikle oyma üzerine ve küçük eser çalışıyor. Eserlerin şekillenmeye başladığı festivale, Eskişehirliler de yoğun ilgi gösteriyor. Çadır alanını gezen sanatseverler, çalışmaları ilgi ile takip ediyor.

Mizik dinletileri ve dans gösterileri festivale renk katıyor

Festival alanına kurulan stantlarda ise, ahşap ustaları tarafından yapılan ahşap hediyelik eşya, biblo ve tablolar sergilenerek, satışa sunuluyor. Festival süresince Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü halk dansları ve müzik dinletileri gerçekleştiriyor. Demokratik kitle örgütleri müzik ve dans grupları ile gençlik grupları ve gençlik toplulukları festivale renk katıyor.

Workshoplar düzenleniyor

Ayrıca festival kapsamında workshoplar düzenleniyor. A4 boyutundaki ıhlamur ağaçlarını oyarak ahşaba dokunma fırsatı yakalayan katılımcılar, eş zamanlı olarak Seramik Galerisi'nde çamurdan hazırlanmış karolara çeşitli desenler çizerken, torna tezgahları ile çamuru şekillendiriyor. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali kapsamında 01 Eylül Pazar günü saat 16.30'da Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nde Tornet Etkinliği düzenlenecek.

Her iki festival de 7 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek sergiler ile sona erecek. Ahşap Festivali'nin sergisi saat 15.00'te Ahşap Eserler Galerisinde, Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nın sergisi de saat 17.00'de Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR