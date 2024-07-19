Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başladı

Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başladı

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali, görkemli bir kortejle başladı. Festivalde çeşitli ülkelerin dans gruplarının gösterileri ve Kardeş Türküler müzik grubu konseri yer aldı.

19.07.2024 01:10  Güncelleme: 01:12
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İstanbul Esenyurt'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen, 35 ülkeden 500 dans grubu ve zanaatkarın katıldığı Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali görkemli bir kortejle başladı. Açılış seremonisiyle devam eden festivalde çeşitli ülkelerin dans gruplarının gösterileri ve Kardeş Türküler müzik grubu konseri ile vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Esenyurt Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali görkemli bir kortejle başladı. 35 ülkeden 500 dans grubu ve zanaatkarın katıldığı festivalde "Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı" da kuruldu. Kurulan sokakta 11 uluslararası el sanatı ve 18 Anadolu el sanatının sergilendiği stantlar yer aldı. Festivalin ilk gününde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Havana Parkı'nda dansçılar ile birlikte halay çektikten sonra barışı ve kardeşliği simgelemek adına zeytin ağacı dikti. Farklı ülkelerin dans grupları ve zanaatkarlarının katılımıyla yapılan kortej sonrası Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış seremonisi gerçekleştirildi. Seremoni sonrası çeşitli ülkelerin dans grupları sahneye çıkarak gösteriler yaptı. Dans gösterileri sonrası Kardeş Türküler müzik grubu konseri gerçekleştirildi. Etkinliklere vatandaşların yoğun ilgisi olurken festivalin 21 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli dans gösterisi ve konserler ile devam edeceği öğrenildi.

Kortej öncesi konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Bugün itibarıyla Esenyurt'ta Esenyurt Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'ni başlatmış bulunuyoruz. Buradaki Havana Parkımıza kardeşliğin, barışın sembolü olan zeytin ağacı dikiyoruz. 35 ülkeden 500 tane sanatçımız gelmiş. Rengarenk bir biçimde 5 gün boyunca bizim misafirimiz olacaklar. Hem kendi halk danslarını sergileyecekler. Kendi türkülerini, şarkılarını söyleyecekler. Anadolu'muzdan da çok çeşitli ekiplerimiz var. Biraz önce 'Zanaatkarlar Sokağı'nın açılışını yaptık. İnanılmaz el sanatları var. Çeşit çeşit her ülke kendi el sanatlarını getirmiş. Hatta getirmekle kalmamış, orada atölye gibi performans da yapıyorlar. Akşam da Kardeş Türküler ile süreci devam ettiriyoruz. Yarın Manuş Baba, öbür gün Anadolu Ateşi, daha sonra Tuğçe Kandemir ve her gün ayrı bir mahallemizde bu gelen misafirlerimiz, kendi yeteneklerini sergileyecekler. Kendi kültürlerine bize ziyafet çekecekler. Sonra biz de onlara kendi kültürümüzü vereceğiz. Esenyurt'umuzu Yaşar Kemal'in dediği gibi binbir çiçekli bir gül bahçesi haline getireceğiz. Biz geldiğimizde Esenyurt'ta kentleşme ile ilgili sorunlar vardı. Bir Esenyurtluluk bilinci eksik görülüyordu. Ben aynı zamanda bir bilim insanı olarak bunu gördüğümde en temel mottomuzun Esenyurt için kültürün ve sanatın başkenti yapacağımızın iddiası ile ortaya çıktık. Bu festivalin ardından Barış ve Kardeşlik Festivali, ardından edebiyat ile ilgili festival, ardından kadın emeğinin değerlendirilmesi festivali ile devam edeceğiz. Esenyurt sanata doyacak. Esenyurtlular mutlu olacak. Onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. 5 gün boyunca bu festivali gerçekleştireceğiz ve uluslararası festivalimizi bir başarıyla sonuçlandıracağız. Esenyurt'un yolu açık olsun. Teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika

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