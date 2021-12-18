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Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ'de Kutlandı - Son Dakika

Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ'de Kutlandı

18.12.2021 09:25
Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ'de Kutlandı

Uluslararası Göçmenler Günü, Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Uluslararası Göçmenler Günü, Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Göçmenler Günü kutlaması AGÜ ev sahipliğinde Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Sümer Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünden Doç. Dr. Gülnara Jorobekova ve Dr. Öğr. Üyesi Cavid Asadov'un konser verdi. Göç İdaresi Başkanlığı'nın video gösteriminin de yapıldığı etkinlikte yine Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Serhat Alperen'in bağlama performansına yer verildi.

Göçmen çocuklar ve gençlerden oluşan müzik gruplarının verdiği mini konserlerde büyük ilgi görerek ayakta alkışlandı. Kutlama etkinliğinin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Uluslararası Göçmenler Günü'nü ilan ederek aslında bu konunun ne kadar olumlu ve pozitif bir tarafı olduğunun altını çizdiğini söyledi. Göçmenliğin çok kültürlülük olduğunu belirten Rektör Yılmaz: "Göçmenlik demek yeni geldiği, içinde bulunduğu topluma son derece olumlu katkılarda bulunan, son derece değişik perspektifler sunan hatta yenilikçilik anlayışı getiren yeni bir nefes, yeni bir enerji demek. O yüzden ben bu günün çok anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kayseri İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Danışman da konuşmasında Türkiye olarak dünyanın en önemli göç güzergahlarının birinin üstünde yaşadıklarını kaydetti. Danışman, tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, büyük göçlere tanıklık etmiş kadim bir kültürün varisleri olduğumuzu belirterek, "Sanıyorum bu tanıklık nedeniyle hem ecdadımızda hem tarihimizde, örfümüzde, ananemizde bu göç kültürü yer bulmuş kendine. Çok önemli sayıda yabancı ağırlıyoruz ülke çapında. 190'a yakın ülkenin mensubunu ağırlıyoruz ülke olarak. Dünya üzerinde 208 ülke olduğunu düşünürsek çok önemli bir rakam. Bence tarihe tanıklık ediyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Hatalarımız, eksiklerimiz vardır karşılıklı ama mutlaka bunu tarih yazacaktır" şeklinde konuştu.

Kutlama etkinliğine Kayseri'de yaşayan çeşitli ülkelerden çok sayıda mülteci ve ailelerinin yanısıra AGÜ'den akademisyenler ve uluslararası öğrenciler ile İl Göç Müdürlüğü çalışanları katıldı. Öte yandan kutlama etkinliği öncesinde Kayseri'de yaşayan çeşitli ülkelerden mülteci çocuklar Sümer Kampüsü'nü ziyaret ederek tarihi Sümerbank Bez Fabrika binalarından dönüştürülen kampüsteki eğitim alanlarını gezdi.

Çocuklar ayrıca kampüs içindeki Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi'ni de ziyaret etti. - KAYSERİ

Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ'de Kutlandı
Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ'de Kutlandı
Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ'de Kutlandı
Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ'de Kutlandı
Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ'de Kutlandı
Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ'de Kutlandı

Abdullah Gül Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Kayseri, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ'de Kutlandı - Son Dakika


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