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Uluslararası Lions Dernekleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Uluslararası Lions Dernekleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i Ziyaret Etti

Uluslararası Lions Dernekleri'nin temsilcileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek destek mesajı verdi. Başkan Soyer, teşekkürlerini sunarak bu buluşmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Uluslararası Lions Dernekleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer\'i Ziyaret Etti
22.12.2023 - 19:46,
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Uluslararası Lions Dernekleri'nin temsilcileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek destek mesajı verdi. Teşekkürlerini sunan Başkan Soyer, "Sağ olun, eksik olmayın. Bu buluşma benim için çok kıymetli" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Lions Dernekleri'nin temsilcilerini makamında ağırladı. Heyette yer alan temsilciler Başkan Tunç Soyer'e destek ve hizmetleri için teşekkürlerini sundu. Yeni dönemde yine Başkan Soyer'i görevde görmek istediklerini belirten temsilciler "Her zaman yanınızdayız" mesajı verdi. Ziyarette Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu Konsey Başkan Yardımcısı Erdal Eminoğlu, Federasyon Başkanı Refik Dinç, Federasyon Saymanı Nurettin Durmuş, Federasyon Sekreteri Turan Aras ve İZENERJİ Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akyıldız yer aldı.

"BU BULUŞMA BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Nezaket ve destek ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Soyer, kentteki sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, hemşehri derneklerinin öneminden söz etti. Başkan Soyer, "İzmir'in aydınlık yüzünü temsil eden yapılar bunlar. Hepsiyle güçlü ilişkiler kurmamız lazım. Çünkü bu şehri diğer şehirlerden farklı kılan en önemli özellik bu ortak akıldır. Bu buluşma benim için çok önemli ve değerli. Sağ olun, eksik olmayın" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Uluslararası Lions Dernekleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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