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Ulutürk: "Isı kaybı yaşamak istemiyorsanız binalarınızın bakımını yaptırın" - Son Dakika

Ulutürk: "Isı kaybı yaşamak istemiyorsanız binalarınızın bakımını yaptırın"

06.01.2022 15:35
Ulutürk: "Isı kaybı yaşamak istemiyorsanız binalarınızın bakımını yaptırın"

Afyonkarahisar İl Genel Meclis (İGM) toplantısında meclis üyelerini bilgilendiren AFJET A.Ş Genel Müdürü Yusuf Ulutürk, Afyonkarahisar'da ısıttıkları binaların ısı merkezlerinde su ısısı kaybının yaşanabileceği ifade ederek, yaz aylarında apartman sakinlerinin kış ayalarında ısı kaybı...

Afyonkarahisar İl Genel Meclis (İGM) toplantısında meclis üyelerini bilgilendiren AFJET A.Ş Genel Müdürü Yusuf Ulutürk, Afyonkarahisar'da ısıttıkları binaların ısı merkezlerinde su ısısı kaybının yaşanabileceği ifade ederek, yaz aylarında apartman sakinlerinin kış ayalarında ısı kaybı yaşamamaları için binalarının bakımlarını yaptırması gerektiğini söyledi.

İGM Ocak ayı toplantıları devam ediyor. İGM salonunda Başkan Burhanettin Çoban idaresinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı. Toplantı sonunda Ulutürk meclis üyelerini AFJET çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Ulutürk yaptığı açıklamada, şirketlerinin Türkiye'nin yaklaşık olarak 40 ilinde danışmanlık hizmet verdiğini söyledi. Ulutürk, ısı verdikleri binaların ısı merkezlerinin fotoğraflarını göstererek konuşmasına şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız biraz bize hak versin. Bakın bu ısı merkezine girip temizlik yapmanız orada oluşan pisliği temizlemeniz eşanjörü temizlemeniz mümkün değil. Burada bir giderin olması gerekir. Biz gelip temizleyelim ve normal ısıyı alabilelim. Kirli ortamın neresine su vereceksiniz, neresinde çalışma yapacaksınız, neresine filtre takacaksınız. Bunların yapılabilmesi için ısı merkezlerine gerekli bakımları apartman sakinlerinin yaptırması gerekiyor."

"Vatandaş bizi apartman görevlisi sanıyor"

Kış aylarında arıza ekiplerinin sayısını arttırdıklarını dile getiren Ulutürk: "Şimdi vatandaş bizi çağırıyor diyor ki; 'Gelin bunu yapın.' Biz bunu nasıl yapalım. Abonelerimizin maalesef hiç birisi apartman görevlisi bulundurmuyor. Arıza diye arıyorlar, gidiyoruz, sirkülasyon pompasının çalışmadığını görüyoruz. Vatandaş bizi apartman görevlisi gibi düşünüyor. Hiç starta bile basmıyor. Ona da bizim basmamız isteniyor. Bizim bin 278 tane binamız var. Eksi 22'ye düştüğünde bizim bin 278 binaya aynı anda ulaşmamız mümkün değil. 3 arıza ekibini 5'e çıkarıyoruz. Her gittiğimiz yerde 1 saat vakit harcıyoruz. Günde en fazla bakacağınız 20 bina" diye konuştu.

"Biz ısıyı apartmanlara 63 derece ulaştırıyoruz"

Kış aylarında ısınmanın sorunsuz olabilmesi için abonelerin yaz aylarında apartman bakımlarını yaptırması gerektiğinin altını çizen Ulutürk: "Radyatörlerin büyük bir kısmı tıkalı oluyor. Hiç bakım yapılmamış, tamamen kurum çıkıyor. Bunların bakımlarının apartman tarafından yapılması lazım. Bunlar AFJET'in işi değil. Biz ısıyı 63 derece getiriyoruz. Ancak binadaki kaçaklar nedeniyle ısınma alamıyorlar. Kaçak olan binayı hiçbir şekilde ısıtmak mümkün değildir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Ulutürk: Isı kaybı yaşamak istemiyorsanız binalarınızın bakımını yaptırın
Ulutürk: Isı kaybı yaşamak istemiyorsanız binalarınızın bakımını yaptırın

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Burhanettin Çoban, Karahisar, Ocak, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ulutürk: 'Isı kaybı yaşamak istemiyorsanız binalarınızın bakımını yaptırın' - Son Dakika


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