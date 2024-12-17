Ümit Hastaneleri\'nden Yılbaşı Eğlencesi

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Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri personeli, düzenlenen yeni yıl etkinliğinde bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.

Özel Ümit Hastaneleri personeli yeni yıla erken girdi. GAGA'da düzenlenen yılbaşı eğlencesine Ünlü şarkıcı Kerem Aksen, şarkılarıyla eşlik etti. Gecenin organizasyonunu gerçekleştiren Özel Ümit Hastaneleri Hakla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, 2025 yılının herkes için sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini temenni ederek, "Hepinizin huzur ve başarı dolu bir yıl geçirmenizi diliyoruz. Bu geceyi düzenlememize imkan sağlayan yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Hepinizle gurur duyuyoruz"

Daha sonra söz alan İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel ise, "2024 yılını zorluklarla ve başarılarla geride bırakıyoruz. Her birimiz sadece mesleğimizi değil, insanlığın en güzel değerlerini temsil ediyoruz. Hayat kurtarma, şifa verme gibi kutsal değerlerimizi her şartta yerine getirdiğiniz için hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zor günler geride kaldı, eğlenme zamanı"

Açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bozoğlu ise şunları söyledi:

"Hepiniz çok güzelsiniz. Bu senenin konsepti 2025 yılına hoş geldin demek. Bu gece, geride kalan zor günleri unutup gönlünüzce eğlenmeniz için düzenlendi." - ESKİŞEHİR