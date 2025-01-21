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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

ANKARA - Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından Genel Sekreter Cezmi Polat başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cezmi Polat, "Sabah saatlerinde, Zafer Partisi Genel Başkanımız Profesör Dr. Ümit Özdağ'ın, Antalya İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı haberleri medyada yer aldı. Bunu takiben, Sayın Özdağ, saat 19.50'de bir lokantada akşam yemeği yediği sırada İstanbul'dan gelen ekip tarafından gözaltına alındı. Daha sonra hastaneye sevk edilen Sayın Özdağ, hastanede süratli bir şekilde kontrolden geçtikten sonra hiç kimse ile görüşmesine izin verilmeyecek bir şekilde İstanbul'a doğru yola çıkmıştır" dedi.