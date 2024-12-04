Ümit Özdağ, Meclis'ten Zafer Partisi'ne Katılımlar Bekliyor

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Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de Zafer Partisi'ne katılımlar görürseniz şaşırmayın. İlk defa açıklıyorum ve bu konuda da görüşmeler devam ediyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin il başkanlığı açılışı için Burdur'a geldi. İl başkanlığında açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları söyledi:

"8 Aralık'ta Ankara'da 2. olağan büyük kongremizi yapacağız. Yeni genel idare kurulumuz ve yeni merkez disiplin kurulumuz seçilecek. Yeni seçilecek genel idare kurulumuzda kamuoyunun değişik vesilelerle bürokrasiden, akademiden ve ekonomi dünyasından tanıdığı isimler de yer alacak. 15 Temmuz FETÖ'cü darbesini Ankara'da bastıran eski Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan genel idare kurulu üyemiz olacak. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın saygın isimlerinden emekli Büyükelçi Halil Akıncı yine Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nda yer alacak isimler arasında. Önümüzdeki günlerde partimize katılım için görüşme yapacağım kişiler var.

Tefenni Belediye Başkanımız, adaşım Ümit kardeşim Zafer Partisi'ne katıldı ve önümüzdeki süreçte başka belediye başkanlarının da Zafer Partisi saflarında yer alacağını düşünüyorum. Ama sadece belediyelerden katılım olacağı inancında değilim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de Zafer Partisi'ne katılımlar görürseniz şaşırmayın. İlk defa açıklıyorum ve bu konuda da görüşmeler devam ediyor. Olumlu geçen bazı görüşmelerimiz var zamana bağlı ama olacak inşallah."