Ümit Uysal, Muratpaşa\'da Birleşmeye Çağrı Yaptı

CHP tarafından yeniden aday gösterilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Buradan sesleniyorum. Muratpaşa birleşelim. Türkiye'de en güzel örneği gösterelim. Bugün başladık. Bugün Türkiye'yi birleştirme yolunda Muratpaşa'dan adım attık. Muratpaşa'mızda birleşirsek Türkiye'mizde birleşeceğiz" dedi.

Yeniden Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterilen Başkan Uysal, belediye hizmet binasında düzenlenen törenle karşılandı. Buluşmada Başkan Uysal'a eşi Ümran Uysal ve CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin eşlik etti. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimleri için yeni bir yolculuğun başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yolculuk, paylaşma kavramını Muratpaşa'da ortaya koyduğumuz hayatı paylaşma, hayatın her alanını paylaşma kavramını, değerlerini geliştirerek devam ettirme mümkünse bütün Türkiye'ye mümkünse bütün dünyaya yayma yolculuğudur. Bizim Muratpaşa'da hiçbir siyasi ayrım yapmadan bütün insanları kucaklayarak ortaya koyduğumuz belediyecilik bütün Türkiye'ye örnek olabilecek niteliktedir. Her şeyi paylaşmayı öngördük. Varlığı, yokluğu, bütün insanlarımızla hiçbir ayrım yapmadan bütün Muratpaşa'dan bütün Muratpaşalılarla her şeyimizi paylaşmayı öngördük. Biz, kaynakları, yoksul ve dayanışmaya ihtiyacı olan gruplarla paylaşmaya uygun gördük. Belediye kaynaklarımızı, sosyal hizmetlerimize odakladık. Paramızı şehrimizin dayanışmaya ihtiyacı olan kesimlerine harcadık. Eğitim olanakları için harcadık. Yaşlılarımıza evde bakım olanakları için harcadık. Bütün insanlarımızı, belediye binamızda oluşturduğumuz bir sistemle bütün hizmetlerden eşit yararlanır hale getirdik. 'Alo' diyen herkes 24 saat hizmete ulaşabilsin istedik. Bütün insanlarımıza ayrı ayrı kıymet verdik. Denize sıfır alanları bütün halkımıza açık tuttuk. İhale etmeyi reddettik.

Kaynaklarımızı, sosyal dengemizi kurmaya, ilçemizi mutlu etmeye harcadık. ve harcamaya devam edeceğiz. Sizlerin, Muratpaşalıların vergilerini harcadık ama asıl betonu nereye döktük biliyor musunuz? En pozitif anlamda sevgi ve saygının hiç eksik olmamasına, birliğin, beraberliğin hiç eksik olmamasına döktük. Bir sivil toplum merkezinde her şeyleriyle şehrin kimliğine katılmalarını sağlayarak döktük. Biz sevginin, saygının hiç bitmemesine, barışın, kardeşliğin, kent kimliğinin hiç ayrışmamasına beton döktük. Biz sevgiyi, saygıyı ölümsüz kıldık. Muratpaşa'mızda sizler sayesinde sizlerin katkılarıyla."

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden daha çok siyasi ayrımların ve fanatizmin ürkütücü olduğunu savunan Uysal, şöyle devam etti:

"İnsanlarımız arasında ayrım yapan yaklaşımları daha tehlikeli görüyorum. İşte Muratpaşa'mızda bütün milletimizi, bütün insanlarımızı birleştirerek, bütün insanlarımızla kenetlenerek, bütün Türkiye'ye en doğru örneği gösteriyoruz, göstereceğiz. Komşularımın dayanışmasına güveniyorum. Komşularımın algısına güveniyorum. Komşularımın duyarlılığına güveniyorum. Muratpaşa'mızda el birliği oluşturacak, Muratpaşa'mızda güç birliği oluşturacak takatimiz var. Yüreğimiz var, sevgimiz var, saygımız var. ve buradan sesleniyorum: Muratpaşa birleşelim. Türkiye'ye en güzel örneği gösterelim. Bugün başladık. Bugün Türkiye'yi birleştirme yolunda Muratpaşa'dan adım attık. Muratpaşa'mızda birleşirsek Türkiye'mizde birleşeceğiz."

Uysal, belediye hizmet binasında düzenlenen tören öncesi Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve yönetim kurulunu, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve il yönetim kurulunu makamlarında ziyaret etti.