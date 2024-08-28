Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kursuyla Öğrencileri Köklü Üniversitelere Yerleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kursuyla Öğrencileri Köklü Üniversitelere Yerleştirdi

Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kursuyla Öğrencileri Köklü Üniversitelere Yerleştirdi

Ümraniye Belediyesi, hazırlık kursunu tamamlayan 317 öğrenciden 280'ini YKS'de, köklü üniversitelerin hukuk, mühendislik, öğretmenlik ve veterinerlik gibi alanlarına yerleştirmeyi başardı.

28.08.2024 13:18  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, hazırlık kursunu tamamlayan 317 öğrenciden 280'ini YKS'de, köklü üniversitelerin hukuk, mühendislik, öğretmenlik ve veterinerlik gibi alanlarına yerleştirmeyi başardı.

Ümraniye Belediyesi Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi'ndeki Hazırlık Kursu, 2024'te de gençlere hedefledikleri üniversite ve bölümleri kazandırdı. Bu yıl YKS'ye belediyenin kursu ile hazırlanan 317 öğrenciden 280'ini aralarında Yıldız Teknik, Marmara, İstanbul, Bursa Uludağ, Kocaeli ve Sakarya Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin de bulunduğu eğitim kurumlarının mühendislik, hukuk, veterinerlik, öğretmenlik, hemşirelik ve ilahiyat gibi alanlarına yerleşmeyi başardı.

"Hepinizi yürekten tebrik ediyorum"

Başkan İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversiteye yerleşen öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak, gençlerimizin daha kaliteli bir ortamda ders çalışabilmesi için ilçemize modern kütüphaneler kazandırıyoruz. Hazırlık kurslarında da gençlerimizin hayallerine ulaşabilmesi için elimizden gelen tüm desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Ümraniye'mizden, ülkemizin en seçkin yükseköğretim kurumlarına öğrencilerimizin başarıyla yerleşmesi bizleri çok mutlu ediyor. Azimle ve özveriyle çalışarak hayallerine kavuşan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, yollarının ve bahtlarının açık olmasını diliyorum. Başarılarınız daim olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ümraniye, istanbul, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kursuyla Öğrencileri Köklü Üniversitelere Yerleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
11:46 İstanbul’da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı Feci görüntüler geliyor İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 13:51:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kursuyla Öğrencileri Köklü Üniversitelere Yerleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement