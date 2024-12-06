Ümraniye Belediyesi, Sarıyer'de Kaybolan Kardeşler için Arama Kurtarma Çalışmalarına Destek Veriyor - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi, Sarıyer'de Kaybolan Kardeşler için Arama Kurtarma Çalışmalarına Destek Veriyor

Ümraniye Belediyesi, Sarıyer\'de Kaybolan Kardeşler için Arama Kurtarma Çalışmalarına Destek Veriyor

Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe ve Velat Can için başlatılan çalışmaların desteklenmesine devam ediyor. Arama faaliyetleri kara, deniz ve hava unsurlarının iş birliğiyle yürütülüyor.

06.12.2024 14:33  Güncelleme: 14:36
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Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Başkan İsmet Yıldırım'ın talimatlarıyla Sarıyer'de 23 Kasım'da denize düşerek kaybolan Ayşe Can (29) ve Velat Can (23) için başlatılan çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can'ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama faaliyetlerinde kara, deniz ve hava unsurları büyük bir uyum içinde çalışıyor. Ümraniye Belediyesi ekipleri, ilk günden itibaren özveriyle sahada yer alarak çalışmaların etkin bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Ümraniye Belediyesi, afet ve acil durumlara hazırlık konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyarak her zaman vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Arama kurtarma ekipleri, süreç boyunca çalışmalarını titizlikle yürütmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi, Sarıyer'de Kaybolan Kardeşler için Arama Kurtarma Çalışmalarına Destek Veriyor - Son Dakika

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