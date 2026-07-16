Ümraniye\'de 15 Temmuz\'un 10. Yılı Coşkuyla Anıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından 15 Temmuz'un 10'uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Milletin ve İnancın Zaferi" programında milli birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha idrak edildi. Milllet iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Her geçen yıl daha iyi anlıyoruz ki 15 Temmuz; milli savunma yatırımlarımızdan dış politikamıza kadar, ayağımıza takılan tüm prangalardan kurtulduğumuz gündür" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları tüm Türkiye'de devam ediyor. Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Milletin ve İnancın Zaferi" programında 15 Temmuz darbesine karşı Türk milletinin destansı direnişi ve demokrasiye sahip çıkışı bir kez daha hatırlanarak gözler önüne serildi. Ümraniye Belediyesi Mehteran Takımı ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve salaların okunduğu programda, 15 Temmuz temalı fotoğraflar 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda sergilendi. Öte yandan 15 Temmuz gecesi şehit olan Ümraniyeli vatandaşlar Köksal Karmil, Onur Kılıç, Yılmaz Ercan, Askeri Çoban, Erol İnce, Lokman Oktay ve Sevgi Yeşilyurt, video gösterimi ve dualarla anıldı.

"15 Temmuz ayağımıza takılan tüm prangalardan kurtulduğumuz gündür"

Anma programında duygu ve düşüncelerini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şu şekilde konuştu:

"Bugün takvimlerden sıradan bir yaprak değildir. Bugün; imanın küfre, hakkın batıla, aziz milletimizin ise FETÖ'cü hainlere karşı galip geldiği tarihi bir gündür. 15 Temmuz; ülkemiz ve milletimiz için tarihin en büyük dönüm noktalarından biridir. Darbenin ve darbecilerin tarihe gömüldüğü, aziz milletimizin ferasetle doğrulduğu gündür. O karanlık geceyi karanlığa gömen kahramanların, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dediği gündür burası. 15 Temmuz'daki alçak ayaklanmayı yalnızca bir darbe girişimi olarak görmek büyük bir yanılgıdır. Her geçen yıl daha iyi anlıyoruz ki 15 Temmuz; milli savunma yatırımlarımızdan dış politikamıza kadar, ayağımıza takılan tüm prangalardan kurtulduğumuz gündür. Tankların namlularını kendi milletine çeviren bu haşhaşiler, yalnızca istikbalimize değil; aziz milletimizin tertemiz inancına ve saf duygularına da kastetmişlerdir. Sureti haktan göründüler fakat şu ilahi fermanı unuttular: Onların hain hesapları tutmadı. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle meydanlara koşan milletimiz, o gece ölümü öldürerek korkusuzca şehadete yürüdü. Ne mutlu serden geçenlere. Ne mutlu anadan, babadan, yardan geçip 'Önce vatan' diyenlerle; Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle her yaştan insanımız o gece tek yürek oldu. Canlarını bu mukaddes topraklar için feda eden 253 aziz şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Asla bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız; her daim bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız inşallah."

"Aziz milletimiz bu vatanın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir"

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, tarihimizin en karanlık gecelerinden birini milletimizin sarsılmaz iradesiyle aydınlık bir sabaha dönüştürdüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. FETÖ terör örgütü tarafından devletimize, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik gerçekleştirilen hain kalkışma; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin kararlı direnişiyle bertaraf edilmiş ve darbecilere unutamayacakları bir darbe vurulmuştur. O karanlık gecede vatanını canından aziz bilen 253 vatandaşımız şehadet mertebesine erişmiş, 2737 vatandaşımız ise gazi olmuştur. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz, milli iradeyi hedef alan bu hain girişime ve arkasındaki karanlık odaklara karşı tek yürek olarak bu vatanın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın tarihi çağrısıyla meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin vatansever mensupları ve emniyet teşkilatımızla omuz omuza vererek devletimizin bekasına sahip çıkmıştır. Kendi milletine silah doğrultacak, Gazi Meclisimizi bombalayacak kadar gözü dönmüş hainlere karşı sergilenen bu eşsiz direniş, dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılmış bir istiklal ve istikbal destanıdır."

Programa Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Ümraniyeli vatandaş katıldı. - İSTANBUL