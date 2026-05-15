Ümraniye\'de genç sporcular kros parkurunda yarıştı

Ümraniye'de gerçekleştirilen kros yarışlarında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri parkurda ter döktü. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Geleneksel Spor Oyunları kapsamındaki Gençlik ve Spor Koşusu, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı organizasyonda renkli görüntüler oluştu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen kros yarışlarında; minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde kız ve erkek sporcular parkurda mücadele etti. Öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya yarışırken, aileler ve öğretmenler de sporculara destek verdi. Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyonda, yarışları başarıyla tamamlayan sporcular için ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren genç koşucular kupa ve madalyalarını alırken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - İSTANBUL